Denil Maldonado y el exjugador de Boca Juniors que más le ayuda en Pachuca

El fútbol en México podría reanudarse en el mes de junio, o al menos los entrenamientos. Un hondureño que se encuentra en suelo azteca en el zaguero Denil Maldonado quien fue llevado por el Pachuca a inicios del presente año.

El exMotagua durante hubo fútbol en dicha nación alcanzó a jugar en Copa MX, pero no logró debutar en Liga. Diez conversó con él hasta Ciudad Hidalgo y contó cómo está viviendo la pandemia en la ciudad de Pachuca, además reveló quién es el compañero con el que más se lleva y qué ha sentido cuando no lo convocaban para los duelos de Liga MX.

VER: LO QUE DIJO DENIL MALDONADO CUANDO LLEGÓ AL PACHUCA

¿Cómo estás Denil? ¿Qué se dice del fútbol por allá y cómo la estás pasando?

Supuestamente el 5 de junio comenzamos a entrenar de nuevo, como están llevando el mismo protocolo que en Europa entonces eso se maneja. En el caso de nosotros es opcional el que quiera ir a entrenar, uno solo hace su trabajo. Acá está un poco complicado aunque donde estoy yo no hay mucho caso, la gente solo sale por el último dígito de su carro. Yo solo salgo para hacer mis ejercicios o ir al supermercado, donde vivo yo hay otros tres compañeros pero cada quien en su propio apartamento.

¿Y a la fecha cuál es tu análisis de lo vivido en el Pachuca?

Es un poco complicado el tema de la altura, hay que adaptarse bien rápido. El profesor se asombró porque me adapté rápido, el profe generalmente no ha hecho mucho cambio y ha mantenido un 11, cuando hace cambio lo hace en la parte ofensiva. Nosotros hemos esperado la oportunidad y sabiendo que va a llegar, estamos gracias a Dios adaptados al estilo de juego del club.

¿No te has desesperado o le preguntás al técnico porque incluso no ha llevado en lista?

Sé que en cualquier lado uno se debe adaptar, estamos tranquilos y esperando a que salga la oportunidad sin desesperarse. Hay otros centrales pero son jóvenes que vienen de la reserva, el profe no hace mucho cambio en la zona baja del club. Yo soy un tipo que casi no hablo mucho con los técnicos, yo no le he querido preguntar porque no es mi estilo. Lo que sí es que hubo una conversación donde me dijo que yo era un profesional, que no hacía malos gestos por no llevarme en lista. Solo es de esperar el momento y dar un buen rendimiento.

¿Hablás con Gustavo Cabral y Óscar Murillo, los dos centrales titulares?

Siempre con los de zona baja me llevo bien, Cabral y Murillo... Cabral siempre me dice que tranquilo y que todo va a llegar a su tiempo, obviamente son jugadores que han pasado más etapas que yo. Hay que estar tranquilo y saber llegará la oportunidad.

Sambueza es como el jugador más famoso del Pachuca, ¿hablas con él?

Sambueza no es mucho de plática, solo con su gente obviamente. Hay veces que hablamos, una pequeña charla y nada más. En todo equipo hay grupos y eso es normal, por ejemplo si un hondureño estuviera acá yo me llevaría más con él.

VEA: EL SALARIO DE LOS ÚLTIMOS TÉCNICOS DE LA SELECCIÓN

¿No hay algún jugador con el que más te relacionas o que te haya ayudado?

Normalmente me llevo con todos, he querido establecer eso. No tengo así como en Motagua, con todos me llevo bien pero primeramente le doy gracias a Óscar Ustari, el portero. Llegamos al mismo tiempo y la verdad que es una calidad de persona, se merece esa confianza y le agradezco porque ha estado a disposición, siempre me da consejos y está para ayudar, ha sido muy ejemplar en ese caso.

Óscar Ustari... Oíme él ha estado en Boca Juniors, estuvo en España. A pesar de eso entonces no es alguien 'agrandado' como decimos acá...

Hay veces que algunos jugadores han estado en grandes ligas y se creen 'la mamá de Tarzán'. Él a pesar que ha tenido ese gran recorrido siempre mantiene esa humildad, siempre ha tenido esa forma de ser sencilla, eso lo hace grande a él.

Denil, yo me acuerdo en un partido de Copa donde cometiste un error en la salida y eso significó un gol del Toluca. ¿Cómo te sentiste?

Fue un momento muy complicado, fue el cuarto gol. Venía haciendo un gran partido. Lastimosamente en ese pase me llené de mucha confianza y no le di fuerza, son cosas que deben pasar para que uno agarre madurez. Eso me llena de madurez para no hacerlo en otro partido, a pesar de ese error que tuve no caí en un bache.

Recapitulemos algo. Vos sos capitán de la Sub-23, con partidos en la Mayor, eras titular en Motagua... ¿No sentís que te degradaban cuando te mandaron a jugar a la Sub-20 del Pachuca?

Uno tiene que ser profesional en todo, a uno lo contratan porque saben de las capacidades. Si ellos miran que no estás aún para estar en lista entonces para seguir en ritmo a uno lo mandan a la Sub-20. Cualquiera lo puede ver como que lo están denigrando y la verdad que no, si el jefe dice que debes ir a la Sub-20 entonces hay que hacerlo. Claro hay jugadores con más experiencia que se pueden quejar pero en mi caso no es así, no me están denigrando.

¿Viste a Motagua este torneo y lo que hicieron con el certamen?

Estuve viendo los partidos de Motagua, quizás Motagua hubiera sido campeón en este torneo porque así como iba, iba en buen camino y arriba en la tabla, estaba para ser campeón.

Jesús Martínez es el dueño del Pachuca. ¿Te ha dicho algo?

Hubo un acercamiento cuando yo llegué para un juego ante Chivas, recién llegado yo. Me saludó y me dijo que era un orgullo tenerme en Pachuca, solo esa fue la cercanía que hemos tenido”.

¿Y con lo del préstamo no te han dicho algo nuevo?

Hasta diciembre está el préstamo, hay que esperar a ver qué deciden si ellos deciden comprarme o no. De momento no han dicho nada, pero lógicamente debo tener un buen nivel y así ellos decidan si compran mi ficha.

Voy a cerrar con una. Mucha gente en redes sociales se burla cuando un jugador en el extranjero no le va bien, vos no has debutado en Liga y siempre se lee a gente que le causa gracia eso. ¿Qué pensás de esas personas?

Uno no tiene que prestarle importancia a lo de las redes, uno no debe ponerle mucha atención a eso. Es complicado para uno no ir en lista, es fácil hablar pero no sabemos lo que la otra persona está pasando. Es algo normal porque quizás esa gente no ha cumplido sus metas, se repriman y quieran hacer ver mal a otros, cuando miran que uno no va en lista pues ahí se desquitan pero es de ser profesionales y no hacerle caso a esos malos comentarios.