Jorge Benguché tiene un mes para convencer al técnico del Boavista y así trabaja en los entrenamientos

Jorge Benguché trabaja a todo vapor. El delantero hondureño cumplió una semana con el Boavista de Portugal y se ha mostrado emocionado de saber que podrá ser su despegue en el fútbol europeo ya que su fichaje ha causado buenas sensaciones.

Benguché mostrando look un colorido en su cabeza, sobresale entre los compañeros y aunque todavía no sabe que dorsal usará, manifestó que no le importa, pues considera que lo que busca es tener participación.

Leer. JORGE BENGUCHÉ HABLA DE SUS VIVENCIAS EN PORTUGAL

En los primeros entrenamientos que ha tenido, comienza a sentir la diferencia de cómo se hace en Honduras y la forma de trabajar en Europa. Durante estas dos semanas el club estará en acondicionamiento y la próxima semana tendrán amistosos.

El delantero hondureño Jorge Benguché en pleno entrenamiento con el Boavista de la primera división de Portugal. Fotos cortesía

Benguché será uno de los ejes de ataque que tendrá el club. Llega en su mejor momento luego de ser figura con el Olimpia donde con sus goles le ayudó al club a estar en las semifinales de la Champions de Concacaf.

Ver. LA RAZÓN POR LA QUE RUBIO SE QUIERE QUEDAR EN PORTUGAL

“El Toro” será el tercer hondureño en la primera división de Portugal. Ya está Bryan Róchez con el Nacional de Madeira y Jonathan Rubio que está cerrando su futuro para definir el equipo con el que militará.

La Liga lusa anunció que el próximo 28 de este mes se realizará el sorteo del calendario para el inicio del campeonato que será el 20 de septiembre próximo. Portugal ha sido uno de los países golpeados por el coronavirus y los encuentros iniciarán sin público como normativa de las autoridades de salud.

El delantero hondureño tendrá todo este cierre de año para adaptarse al club y ganarse un puesto, pues no será convocado a la Selección Nacional ya que no habrá participación en partidos oficiales debido a que comienza a competir hasta marzo del 2021.