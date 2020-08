Técnico del Fénix sobre “Muma” Fernández: “Lo van a transferir porque Uruguay es un país exportador”

Juan Ramón Carrasco, entrenador del Fénix de Uruguay, hace una vaticino sobre el delantero hondureño, Carlos “Muma” Fernández, goleador del cuadro morado, de quien dice que en poco tiempo se irá a otro club grande porque está haciendo goles.

El entrenador ha sorprendido con sus respuestas al revelar que la velocidad con la que enfrenta el pique, "Mumita", es porque tiene una sexta y hasta séptima velocidad. Cuenta que es titular indiscutible en tu equipo.

“Tenemos en nuestras filas a Carlos Fernández, no le decimos "Muma". Ya lo había visto jugar en Cerro Largo y por allí entraba pocos minutos, pero miramos las características, no solo el nombre. Me gusta el juego de velocidad, donde no es típico en el fútbol de Uruguay, me gusta ser un técnico innovador en este fútbol que es de zona. Carlos tiene mucho vértigo para sorprender al rival y vimos ese jugador que tiene mucha velocidad y cambio de ritmo, a esa velocidad le hemos incorporado la velocidad”, contó Carrasco.

El estratega del Fénix explicó que tácticamente ha ido ayudando al hondureño que con sus goles ha llamado la atención de Fabián Coito, entrenador de la Selección Nacional catracha y explica que por su forma de jugar, seguirá haciendo muchos goles.

El delantero hondureño de 28 años, Carlos "Mumita" Fernández está brillando en el fútbol de Uruguay.

“No sé si todos, pero los jugadores centroamericanos no se comprometen mucho con la disciplina, el trabajo y nosotros en eso trabajamos de ser estrictos en lo táctico, en la memoria de las cosas que se practica más que todo cuando tiene velocidad para que en un partido no se esté equivocando. Nosotros tenemos una manera de jugar diferente a lo que se acostumbra; en mitad de cancha generalmente hay mucha pelota, pero nosotros somos de jugar con tres puntos, un volante ofensivo y solo un volante de recuperación. Tenemos muchas variantes ofensivas y creemos que a la medida que se vaya acostumbrando a jugar, Carlos hará muchos goles”, manifestó el entrenador en la radio HRN.

Mumita Fernández se fue en 2011 del país luego de militar en el Atlético Esperanzano de la Liga de Ascenso. Pasó por Guatemala y desde hace dos años está militando en Uruguay, ascendiendo en su carrera, primero en segunda con Cerro Largo y ahora en Fénix en la máxima categoría haciendo goles.

Carrasco siente que no lo van a poder detener, pues se marchará en venta ya que Uruguay es una ventana al mundo. “Yo te lo aseguro pero sin dudarlo que es; el tema es que lo puedan explotar, porque si le dan la pelota de espaldas al marco, se tiene que dar vuelta con la pelota, si le dan el balón adelante, si se saca uno o dos tipos, si no tiene delantero para terminar, se desluce. Por eso nosotros jugamos con un nueve, un punta por izquierda y Carlos por derecha, jugamos con un 10, un mixto al lado de él. Nosotros tenemos muchas jugadas automatizadas y él ya sabe lo que tiene que hacer porque eso se hace en los entrenamientos. Son muy pocos en el mundo los técnicos que de una jugada salen algunas acciones elaboradas”.

Luego habló de las cualidades de Mumita: “Carlos está muy comprometido, le encanta la metodología nuestra porque es un jugador que hará muchos goles por su velocidad. Carlos es más rápido… acá los coches tienen cinco velocidades, Carlos tiene una más y hasta séptima, hará muchos goles. No sé cuánto tiempo lo vamos a disfrutar porque lo más factible es que lo van a transferir porque Uruguay es un país exportador y es imposible pagar un jugador con la calidad de él cuando hace muchos goles. Nosotros estamos en una Copa Sudamericana en segunda fase, no tenemos mucho nombre pero jugamos como equipo grande y eso va a trascender y equipos grandes lo van a ver para querer llevarlos”.

Este sábado tendrá acción el hondureño en un buen duelo frente al Nacional, uno de los grandes del país charrúa. “Carlos ya se puede considerar titular; contra Danubio sufrió una pequeña dolencia y por eso lo cambiamos, pero ya está bien, este sábado lo van a poder ver en Honduras frente al Nacional, acá es uno de los grandes junto a Peñarol donde a nosotros cuando nos juegan a ganar es cuando mejor jugamos porque nos dejan espacio por la velocidad de mitad de cancha hacia adelante. Ya los jugadores tienen automatizado lo táctico y Carlos tendrá una oportunidad; ya se ha ganado su respeto acá”.