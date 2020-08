Duelo de catrachos: Benguché y Bryan Róchez se miran las caras en la primera fecha de la Liga de Portugal

¡Lindo inicio de la Liga NOS de Portugal! Habrá choque de equipos donde militan catrachos este próximo 20 de septiembre. Bryan Róchez con el Nacional de Madeira y Jorge Benguché con el Boavista se miden en cancha de la isla de Madeira.

Por ahora solo hay confirmados estos dos compatriotas; pues el otro que se encontraba en el torneo portugués, Jonathan Rubio, todavía no ha definido su futuro, aunque ya confirmó que no seguirá formando parte del Tondela, club que salvó la categoría.

Jorge Benguché ha sido el último en unirse al balompié europeo; firmó por un año su préstamo con el Boavista gracias a la gestión del experimentado contratista Pablo Bentancurt quien hizo las gestiones.

El delantero Jorge Benguché junto al representante peruano Pablo Betancurt quien lo llevó al fútbol de Europa.

Róchez por su parte, también firmó extensión de contrato este año que lo mantendrá ligado al Nacional por tres años. En la temporada pasada hizo 10 goles, mismos que ayudaron al club a conseguir el ascenso, pues se mantuvieron en la punta de la tabla cuando se suspendió la Liga de Ascenso que le valió el pase directo a primera.

Los duelos importantes antes los grandes de Portugal, en la tercera fecha lo vivirá el Boavista de Benguché cuando se mida al campeón Porto, el equipo donde milita el mexicano Jesús "El Tecatito" Corona, nombrado mejor jugador de la pasada temporada.

JORNADA 1

Familicao vs Benfica

Nacional vs Madeira

Santa Clara vs Marítimo

Vitoria Guimaraes vs Belenenses

Moreirense s Farense

Porto vs Sporting Braga

Portimonense vs Pacos de Ferreira

Sporting Lisboa vs Gil Vicente

Tondela vs Rio Ave



DUELOS DE LOS CATRACHOS

J2 Boavista vs Porto

J2 Farense vs Nacional



J3 Nacional vs Belenenses

J3 Moreirense vs Boavista



J4 Sporting Braga vs Nacional

J4 Boavista vs Vitoria Guimaraes



J5 Famalicao vs Boavista

J5 Nacional vs Pacos de Ferreira



J6 Boavista vs Benfica

J6 Marítimo vs Nacional



J7 Nacional vs Gil Vicente

J7 Farense vs Boavista



J8 Boavista vs Belenenses

J8 Portimonense vs Nacional