Douglas Martínez sobre su futuro en la MLS: "Tengo dos años opcionales con Real Salt Lake"

Douglas Martínez, el joven delantero hondureño que milita en el Real Salt Lake de la MLS terminó contrato con el club de la ciudad mormona, pero tiene dos años más opcionales, pero no descarta cambiar de aires.

En una amplia entrevista con DIEZ, el jugador nacido en el Bajo Aguán, habla de los retos que tendrá en 2021 y cómo buscar crecer para competir en la Selección Nacional durante las eliminatorias. Habla de Romell Quioto, a quien considera el mejor jugador hondureño del momento de quien dice que no ve otro año en la MLS po el nivel mostrado.

Ver. ASÍ CERRÓ ROMELL QUIOTO SU MEJOR CAMPAÑA EN LA MLS

Douglas estuvo en Honduras una semana luego de estar jugando con la Selección Nacional frente a Guatemala. Se regresó el sábado a Estados Unidos porque se integrará a un plan de trabajo que tiene el club de la MLS que no logró clasificar a los playoffs. Estuvo pendiente de su familia que fue afectada por los huracanes Eta e Iota en el departamento de Colón.

"Mi familia había salido de casa porque se llena un poquito, pero gracias a Dios ya regresaron, no pasó nada fuera de control, ellos se encuentran muy bien", inició contando Douglas quien agregó que a su padre, el río Aguán le llevó los cultivos. "Son cosas que se puedan recuperar, mientras la familia esté bien, no pasa nada".

¿Se imaginó que en tan poco tiempo iba a estar debutando de titular en la MLS?

Le digo de que al principio no porque iba para triunfar en el segundo equipo y no esperé que me fueran a ascender. Lo sentí bastante rápido, pero a uno el trabajo lo lleva a grandes cosas, siempre me mantuve trabajando solo y eso me llevó al primer equipo y en este el primer año me sentí muy bien.

¿Qué sigue en su futuro, me imagino que seguirá ligado al Real Salt Lake?

Con el Real Salt Lake tenía contrato por un año fijo y dos opcionales que significa que estos próximos dos años son los opcionales. Tengo una reunión ahora a mi regreso con el equipo para ver si me dejan los años fijos.

El delantero Douglas Martínez anotó tres goles esta temporada con el Real Salt Lake en su primera temporada en la MLS.

¿Hay ofertas para poder salir a Europa u otra parte del mundo o quiere seguir en EUA?

Hasta los momentos tenía algo allí pero no puedo afirmar, por eso cuando hablo con mi representante le digo que mientras no exista algo fijo con un equipo que no me diga porque me distrae. Estoy allí feliz con el Real Salt Lake por los momentos.

¿Le ha gustado la aventura de la MLS?

La verdad que sí, siempre soñé con estar en la MLS, triunfar y dar el salto a Europa si Dios lo permite.

¿Qué le parece el nivel que tuvo Romell Quioto en el Impact Montreal?

Yo siempre he dicho, hoy en día Romell es el mejor jugador hondureño por el nivel que tiene y que ha demostrado y sus cualidades. Tener un entrenador como Thierry Henry le ha beneficiado más porque él fue uno de los mejores delanteros en el mundo y eso ayuda a ser un mejor futbolista. Muy bien por él porque entró a los playoffs al igual que Bryan Acosta. Espero que Quioto pueda salir de la MLS porque si le soy sincero, no lo miro otro año en la MLS.

¿Qué tanto los afectó el brote de coronavirus… les mermó?

Este año creo que no ha sido bueno para nadie, además en Honduras nos pegaron dos huracanes en 10 días, igual nosotros en fútbol nos afectó. Cuando inició la cuarentena por el coronavirus estábamos por jugar el Preolímpico de Concacaf y eso nos paró también. Tal vez hubiese sido un mejor año para todos pero son cosas que Dios hace y no podemos renegar de eso.

¿Qué hará en este tiempo de vacaciones en Honduras, me imagino que descansará unos días y luego se pondrá en forma física?

Ya el lunes comienzo a entrenar otra vez porque el equipo tiene un programa de entrenamientos opcionales y siempre los manda para los que quieren. Me voy a presentar porque quiero mantenerme en forma y poder mejorar.

A usted le conviene porque este 2021 que viene será intenso para usted tanto a nivel Sub-23 como en la Mayor por las eliminatorias.

Por eso he decidido, quiero mantenerme en forma porque el próximo año quiero estar listo para cualquier cosa y no hay muchas competencias y no me tienen que agarrar con los brazos cruzados. Trato de entrenar ahora que no estoy haciendo nada y esperar.

¿Qué reflexión sacaron del juego ante Guatemala donde Honduras tuvo un bajo nivel?

No voy a poner excusas, pero pienso que diría que son los primeros partidos, pero en un equipo cuando no se juegan muchos encuentros juntos, no hay mucha química, eso pienso. Siento que en los primeros duelos siempre es difícil. Pero este equipo que vieron ante Guatemala no es el que vieron ante Trinidad y Martinica. Considero que con el tiempo y partidos vamos a tener mejor confianza y llegaremos mejor.

¿Afectó la pandemia el rendimiento de ustedes como jugadores por lo que venían haciendo?

Claro, diría que sí porque el año pasado que comenzó el profesor Coito la Selección estaba bien, incluso sus mismos colegas decían que esta era una de las mejores selecciones después de la de David Suazo, Carlos Pavón, Rambo… que se acercaba, era lo que se decía. Después del Covid-19 mucha gente paró de entrenar mucho tiempo y eso ha afectado un poco. Si vemos al rival, no atacó todo el tiempo, solo fue el gol y dos disparos al arco, no son excusas, pero tenemos que mejorar.

¿A su edad, se considera ya en condiciones para ser el 9 titular de la Selección Mayor?

A veces siento que cuesta jugar en la Selección Mayor, no las menores porque allí crecí, pero a mí la Selección adulta me está costando. Le decía a uno de sus colegas que siento que no soy yo cuando juego en la Mayor, pero son los primeros llamados. Sé que tengo que mejorar en eso y las personas me van a decir lo que tengo que mejorar y estoy abierto a cualquier crítica y consejo.

¿Les ha pedido consejos a los jugadores de experiencia?

Sí, ellos tratan siempre de hablar con el joven, de darle un consejo dentro del campo, de mantenerlo despierto, porque uno de joven ya con los de experiencia no es lo mismo, antes eran personas que mirabas por la televisión y ahora están a tu lado. A mí a veces eso me distrae, no me la creo, pero son cosas que pasan y esperemos mejorar en eso.

¿Cómo mira la competencia en su puesto teniendo a Benguché, Róchez y Choco Lozano en Europa?

Yo no he sido una persona que le gusta competir con sus compañeros, en cambio, siempre he tratado de aprender de ellos, de los que juegan en el exterior, de ver cómo ellos encaran un partido importante. Sé que estar en la Selección Nacional y mantenerse no es fácil. Hay muchos hondureños que quisieran estar en la Bicolor y diría que me gusta más aprender de ellos y el que decida el profe tiene que hacerlo bien o mejor.

¿Qué se dijeron en el vestidor al final del partido, porque me imagino que hay preocupación?

No habló mucho el profe siendo sincero, porque no sólo él sabe, nosotros sabemos que tenemos que mejorar y eso es por ley como decimos. Uno siente cuando tiene la responsabilidad de poder mejorar y estamos convencidos que vamos a mejorar el otro año.

¿A usted en lo personal qué le hace falta mejorar?

En comparación al compañero que tengo en el Real Salt Lake Giuseppe Rossi (internacional italiano) me falta mucho por mejorar, estar en un equipo élite (risas). Me falta mejorar mis condiciones físicas, esos pequeños detalles que a uno lo pueden llevar al exterior. Siempre trataba de hablar con Rossi y le preguntaba, qué hacía él cuando estaba pequeño y me respondió que era un jugador normal, que trataba de ser él, no inventar cosas que no se pueden hacer. Ahora trato de poner en práctica sus palabras porque jugó en grandes ligas y ahora trato de ser yo mismo, mejorar día con día.