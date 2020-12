Quioto revela cómo irse a Canadá le cambió la vida: “Mi prioridad es ser feliz y la encontré en Montreal”

En medio de tantas dificultades que vivió el mundo por la pandemia y fenómenos naturales, en la vida de Romell Samir Quioto, delantero hondureño, fue uno de sus mejores años hablando deportivamente ya que llegar al Impact Montreal le cambió la vida.

Quioto reveló lo difícil que fue el 2019 para él. Su marginamiento en el Houston Dynamo, combinado con los escándalos en su vida privada, le ha hecho madurar. En Canadá encontró la paz que necesitaba y Thierry Henry le explotó su potencial.

Ver. ASÍ ES EL BUEN CONTRATO QUE FIRMÓ QUIOTO EN CANADÁ

"Esta ciudad y este club son especiales.Cuando llegué aquí por primera vez, estaba pasando por un momento difícil dentro y fuera del campo, pero el club me abrió las puertas. Siempre me sentí como en casa aquí. Mi prioridad es ser feliz, y la encontré en Montreal y con el Impact”, comentó Quioto al portal del Montral.

Y es que Samir llegó con un currículum no muy bueno a Canadá, pero se dedicó a hacer lo que mejor sabe, jugar a la pelota y lo hizo de forma magistral anotando nueve goles, firmando su mejor temporada en lo que lleva en la MLS. Esto hizo que el club le extendiera un mejor contrato por dos años y los días grises se terminaron.

Leer. EDWIN SOLANI COQUETEA CON EL DEPORTIVO SAPRISSA

“Estoy feliz por el recibimiento que me dieron, el trato que me han dado en lo que va de tiempo y por eso no tengo más que palabras de agradecimiento a este club", manifestó Quioto al portal Sport Pulso.

SOBRE EL DUELO ANTE OLIMPIA

Tras quedar eliminado de los playoffs de la MLS, ahora el Impact Montreal y Romell Quioto tienen en la mira al Olimpia, equipo al que enfrentarán en los partidos definitivos para buscar las semifinales de la Champions de Concacaf. Samir dice que no será fácil.

“Estoy feliz de que se resolvió rápidamente (La Champions de Concacaf). Tenemos un gran partido contra Olimpia, y quiero que mi enfoque esté solo en ese partido. Espero que el equipo pueda prepararse de la manera correcta, con la mentalidad adecuada, para enfrentarse a este equipo. No sera fácil. Olimpia está jugando bien en este momento, pero vamos con la intención de pasar”, afirmó Romell sobre el duelo ante los albos del próximo 15 de diciembre en Orlando Florida buscando el pase a semis de la Champions de Concacaf.

El “Romántico” también dedicó palabras a los hondureños que hace dos semanas sufrieron los embates de los huracanes, Eta e Iota. “Sobre a la situación del país, gracias a Dios todo está mejorando y ojalá que todo estará al cien por ciento", afirmó el delantero de la Selección Nacional de Honduras.