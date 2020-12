Romell Quioto lo adelanta: “Thierry Henry me dijo que en cualquier momento me iba a Europa”

Romell Quioto ha vuelto a nacer. El delantero hondureño abrió su corazón para contar por primera vez cómo Thierry Henry le moldeó su vida deportiva, a tal grado que ahora se ve como un prospecto con un futuro prometedor que podría llevarlo a Europa.

Quioto, en EXCLUSIVA con diario DIEZ desde Montreal Canadá, cuenta los momentos oscuros que vivió en el Houston Dynamo el último semestre del 2019. Todavía no se explica por qué el castigo que le pusieron fue tan grande. Siente que salió de una prisión y ahora está en plena libertad en la calmada Montreal haciendo lo que más le gusta.

Ver. ASÍ FUE LA BUENA CAMPAÑA DE ROMELL QUIOTO EN LA MLS

El delantero dice que Henry le muestra videos de cuando él era jugador y le ha enseñado detalles tácticos que lo han hecho mejorar. Cuenta que le dice que sus condiciones son enormes. Acepta que cometió errores en el pasado que le costaron caro pero ahora la vida lo ha premiado. Esta es una PRIMERA PARTE de la charla para leerla sin quitar el dedo del renglón con el “Romántico de Montreal”.

¿Cómo has vivido este 2020, en lo personal muy bueno pero que ha sido un poco difícil?

Me siento muy bien, contento, feliz por todo lo que he logrado a nivel personal este año, en la campaña que hemos tenido a pesar de lo difícil que es el año que hemos vivido, pero para mí en el ámbito futbolístico ha sido un buen año.

Un 2020 inesperado para todos, pero lo rematás muy bien y sentiste sensaciones diferentes por la forma en cómo has cerrado la temporada en la MLS.

Sí. Ha sido un año muy complicado que nadie se lo esperaba. Estoy muy contento por las cosas que he podido hacer, como: recuperar mi nivel, he podido jugar, anotar goles que es lo que todo profesional quiere hacer. Me siento muy feliz, la verdad.

El francés, Thierry Henry, ha jugado un papel importante en el buen rendimiento del futbolista hondureño Romell Quioto.

¿Hace cuánto no te sentís así, tan satisfecho con vos mismo?

Bueno, me comencé a sentir así desde febrero cuando jugamos el primer partido en Costa Rica (ante Saprissa por la Champions de Concacaf), tenía mucho tiempo, llevaba seis meses de no jugar un partido oficial. Fue una sensación muy grande para mí y me siento muy satisfecho conmigo mismo por el buen trabajo que he podido hacer este año.

Video. UNO DE LOS MEJORES GOLES DE QUIOTO CON EL MONTREAL

Si retrocedemos a febrero, comienzas a tener actividad y aparece la pandemia. ¿Pensaste que se venía abajo lo poco que comenzabas a vivir?

Fue un momento en el cual volví a jugar me olvidé de todo lo que había vivido anteriormente y lo único que yo quería era volver a jugar; entonces, cuando se me dio la oportunidad, lo que había sucedido en el pasado, en ese momento se me olvidó.

¿Cómo lo complejo que viviste ese medio año en Houston donde dejaste de jugar que para un futbolista es lo que más le gusta, cómo fue todo ese proceso?

Fue un proceso bastante duro para mí. Viví momentos en los cuales te dan ganas de renunciar, te dan ganas de irte a casa porque independientemente de que tengas el salario y viendo bien, no es lo que une quiere. Fue bastante difícil, fui alejado del grupo, me tocaba entrenar solo, me tenían en el camerino de la academia, fuero días difíciles. No me dejaban ir al estadio, hasta el sol de hoy nunca entendí por qué pero bueno, son momentos en los que hay que ser fuertes y gracias a Dios yo tuve la fortaleza de poder salir adelante.

Leer. LOS HALAGOS DE THIERRY A ROMELL QUIOTO EN EL MONTREAL

Recuerdo en esos días y voy a ser honesto, mucha afición y parte de la prensa en nuestro país hablaba de que la carrera de Romell Quioto se estaba terminando por lo que te estaba pasando en el Dynamo. ¿Sentís que se te iba de la mano tu carrera?

Tampoco sentí que mi carrera se estaba terminando, pero sí sabía que los errores que había cometido o estaba cometiendo en ese momento que los iba a pagar caro y así fue. De un momento a otro, tú te das cuenta que cuando estás haciendo las cosas mal no vas a esperar halagos de nadie, entonces, si todo mundo me criticaba y decía cosas malas de mí, estaba en su razón y no era el jugador que la gente quería ver.

El delantero hondureño Romell Quioto fue marginado del Houston Dynamo por actos de indisciplina y pagó cara su salida.

El pasado lo revisás para aprender de lo que sucedió. ¿Están bien aprendidas estas lecciones que viviste?

Sí, claro, yo creo que la vida es de lecciones y a mí me tocó vivirlas. En su momento no me arrepiento de todo lo que pasó, pero sí son cosas que no tengo que volver a cometerlas.

¿Viendo hacia adelante, qué cosas comenzaste a hacer y dejaste de hacer para cuando te llegó esta oportunidad del Impact Montreal sea la que buscabas para reivindicarte contigo mismo?

Lo que pasa es que el año pasado yo perdí el enfoque. No era un jugador que estaba dedicado a trabajar sino que estaba relajado. Estaba acomodado a la situación, tenía tres años en el club donde estaba, me sentía seguro. Pero llega un momento donde te das cuenta que las cosas se te están yendo de la mano y me llegó la oportunidad de venirme para acá y la supe aprovechar.

¿A raíz de que te das cuenta de todo esto, qué comenzaste a hacer cuando el equipo dirigido por Thierry Henry te abre la puerta?

Me enfoqué más, me dediqué a trabajar, a entrenar fuerte, a veces después de los entrenamientos me quedaba definiendo con el entrenador. A veces me quedaba hasta tarde en la sede y todo ese tipo de cosas me ayudaron mucho. Mi mente estaba tranquila, sin preocupaciones. Sé que para un jugador lo más importante es mantener la cabeza fría.

¿Cómo encontraste el enfoque en tu proceso y qué tan importante ha sido Thierry Henry para empujarte a hacer las cosas como las has hecho?

Cuando a mí se me da la noticia de que vengo para el Montreal y que ya sabía quién era el entrenador, dije: no es cualquier técnico que tendré al frente, es una leyenda y tengo que ponerme serio y concentrado, tratar de trabajar y sé todo lo que logró como entrenador. Él me ayudó mucho y me sigue ayudando, me dice que el trabajo premia y eso es así, todo tiene su recompensa.

El delantero hondureño vivió su mejor temporada en la MLS donde marcó nueve goles con la camisa del Impact Montreal.

¿Cómo es la relación jugador-técnico cuándo ves a una persona a la que seguro admiraste como futbolista; en qué te ha marcado, pasa pendiente de vos, qué detalles te dice que mejorés?

Tenemos una grandísima relación con Thierry Henry, pero más que todo él se enfoca en mi vida dentro de la cancha, nunca se ha metido en mi vida fuera de campo. A Henry le interesa que yo trabaje y como dije anteriormente, en los entrenamientos se quedaba mandándome centros para que yo definiera porque él fue que me puso de nueve. Me mostraba videos de él de cómo aguantar la pelota, cómo girar, definir y todo ese poco de cosas me ayudaron grandemente esta temporada.

Eso ya dio frutos por que los números hablan por sí solo, sos el máximo asistidor y goleador del equipo en esta temporada.

Sí, exacto. Son cosas que uno se tiene que dar cuenta que alguien como él te las está enseñando las pone en práctica.

¿Henry te dice máquina, así se refiere a vos cuando hablan?

Sí, a veces, también me dice animal, monstruo, cosas así.

¿Eso te motiva por la relación que tienes?

Claro, mi relación con él es muy bonita. Así como también lo miro como un gran entrenador y sé que voy a seguir aprendiendo mucho de él.

¿Entendemos que seguís vinculado al equipo dos años más a petición de Thierry Henry?

Sí. Lastimosamente no se nos dio la oportunidad de avanzar en los playoffs y al final todos estuvimos contentos por el sacrificio que hicimos. Estoy contento de quedarme en el equipo por dos temporadas más y como lo dije siempre; aquí estoy feliz y eso es lo más importante para mí.

¿Te has visualizado que has aumentado su nivel de hace un año y medio; no te miras en otros retos como ir a Europa y al tener a Henry te puede dar un empuje?

Sí, los objetivos uno se los tiene que trazar en la vida. Estar en Europa es algo que quiero y cualquier jugador desea, para eso hay que trabajar. El próximo año que viene y si Dios me da la oportunidad de seguir en esta misma línea, sé que me pueden presentar esa oportunidad.

¿Henry no te ha dicho que le gustaría verte en España o Inglaterra, algún comentario así?

Nada más al principio de la temporada cuando las cosas comenzaron a salir bien me dijo que en cualquier momento me iba para Europa, pero bueno, estoy acá, y estoy contento. Cuando se dé la oportunidad de ir a Europa lo tomaré con humildad.

NOTA: En la tarde podrás leer la SEGUNDA PARTE hablando del Olimpia, Champions de Concacaf y la Selección Nacional. ¿Por qué Coito no lo ha vuelto a convocar?