Roger Rojas es presentado oficialmente como nuevo jugador del Cartaginés de Costa Rica

El delantero hondureño, Roger Rojas, fue presentado este jueves de manera oficial en su nuevo equipo, el Club Sport Cartaginés de la Liga de Costa Rica, donde vuelve luego de su paso por el fútbol colombiano.

Rojas, que vivió su última experiencia deportiva en Deportes Tolima del país cafetero, regresa al balompié costarricense donde es bien recordado por la huella de goles dejada mientras vistió la camiseta de Alajuelense.

El atacante catracho expresó su alegría por retornar a la que llama su segunda casa, tras una mala experiencia vivida en Colombia con su antiguo club, situación que prefiere no recordar cuando se le consulta.

"Tuve una experiencia difícil y complicada, pero no quisiera hablar del pasado, eso quedó atrás y ahora escribo una nueva historia en Costa Rica. Viví algo muy complicado y como extranjero fue muy difícil. Sin embargo, me vine a mi segunda casa que es Costa Rica y acá estoy muy feliz. Hoy me debo a este equipo, por el cual voy a dar la vida", contó Rojas a los medios de comunicación costarricenses.

Asimismo se refirió a las metas que se ha puesto para cumplir con el equipo que dirige el polémica entrenador Hernán Medford.

"El objetivo primordial del club es buscar el campeonato y también colocarnos en Concacaf. El equipo y la provincia se merecen esto porque Cartaginés ha luchado y don Leonardo y su hijo y todos los que están en el club se merecen una alegría. Desde ya estoy involucrado y compenetrado en esta institución. En los equipos en los que he estado el objetivo es ser campeón y por ahí hay que inyectarle ese ADN a los compañeros", aseguró Rojas.

Durante su primera etapa en Costa Rica, Roger Rojas dejó plasmada su capacidad goleadora, ya que con Alajuelense marcó 38 goles en 68 partidos, obteniendo el título de gole en el Clausura 2018 con los 20 tantos anotados.

Por su parte, RoRo admitió que tiene muchas ganas de volver a jugar, reveló que se ha mantenido entrenando y los días que le tomará recuperar una óptima condición física.

"Estuve entrenando con la Sub-20 en Honduras. Hablé con el profesor Medford y también con el preparador físico, a los dos les manifesté que tengo muchas ganas pero también debo ser inteligente y maduro para ir de menos a más", esbozó el delantero.

Continuó diciendo: "Por ganas estoy a full, pero debo de ir poco a poco para adaptarme. Si me dicen que si quiero jugar ya, de una lo haría, pero debo respetar a mis compañeros y tal vez en ocho o 10 días puedo estar mejor físicamente", concluyó el catracho.