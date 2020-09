Roger Rojas, incapacitado tras consumir suplementos sin supervisión del Deportes Tolima

Una noticia se ha dado desde Colombia con relación al hondureño Roger Rojas quien forma parte del Deportes Tolima de la primera división cafetera.

Comunicadores de ese país detallaron que el exOlimpia ingirió un suplemento que le produjo exceso de potasio, esto supuestamente sin contar con el aval del cuerpo médico del club y sin ninguna mala intención.

Asimismo se informó que el suplemento le produjo una hipercalemia, que se refiere a un exceso de potasio en su cuerpo, esta es peligrosa porque podría derivar en una muerte súbita durante el ejercicio.

“Caso Roger Rojas: El delantero del Tolima consumió algunos suplementos sin supervisión del cuerpo médico OJO! (sin ninguna mala intención), esto produjo una hipercalemia (exceso de potasio). Cuando eso pasa existe riesgo de muerte súbita durante el ejercicio”, inició contando el periodista Camilo Pinto de Caracol Radio.

Y añadió: “La incapacidad es de aproximadamente 3 meses, necesitando ser nuevamente valorado antes de dar el alta. El equipo está analizando si contará con él por el resto del torneo, o si llega a un acuerdo con el jugador”.

Por su parte Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima, se refirió al caso, esto en declaraciones al medio costarricense Diario Deportivo.

“Es cierto que está incapacitado pero a mí nadie me ha dicho que son 3 meses. Además ni el médico ni el presidente me han informado que no puedo contar con él. Estoy a la espera de hablar con don Gabriel Camargo, presidente del equipo. Lo de la incapacidad sí es real pero repito que no por 3 meses, ni tampoco me han dicho que está desahuciado o que le van a rescindir el contrato”.