Agente de promesa hondureña en España, Iverson Sacaza: "No tenemos ninguna propuesta formal del Vida"

El mercado de piernas del fútbol hondureño sigue generando eco con los diez clubes haciendo fichajes, algunos de ellos con movimientos top y otros apostando a jóvenes promesas.

Entre ellos ha resonado en las últimas horas un nombre poco conocido en el país, pero que la está rompiendo en el viejo continente, se trata del delantero hondureño de 17 años que reside en España, Iverson Sacaza.

El oriundo de Río Esteban, Balfate, Colón, milita actualmente en la Escuela de Fútbol Ciudad de Getafe, una entidad que forma futbolista y que además es filial del Real Madrid.

Según informaciones locales lo vinculan en el Vida de La Ceiba, sin embargo, en conversaciones con su representante Juan Pablo, negó cualquier negociación o fichaje concreto.

"De momento no tenemos nada concreto con la gente del Vida, no hemos tenido nada formal de parte de ellos, veremos cómo evoluciona, pero no hay nada", dijo Juan Pablo en reacción a DIEZ.

Y aclaró que "yo presenté a Iverson Sacaza a través de Osman Velez, una persona cercana al club con la que tengo buena relación y por simpatía que hemos realizado por un proyecto que no se realizó. Decidí presentarle al chico, pero no tenemos ninguna propuesta formal del club".

Ver: Iverson Sacaza a prueba en el Valencia de España

POSIBILIDAD DE SELECCIONES MENORES

Una de las apuestas de Iverson Sacaza es ser tomado en cuenta por las selecciones menores de Honduras. Sus números en España le avalan. Solo en el 2019, cuando militaba para Juventud Canaria anotó 25 goles en 15 partidos, pues con su velocidad, potencia y olfato de goleador se terminan imponiendo.

Sin embargo, Juan Pablo lamenta que "Con Honduras no hemos tenido acercamientos con nadie, ni con clubes o federación de forma formal. Los contactos con los que he hablado en Honduras ha sido con amigos, no con directivos, hasta ahora no hay nada claro".

Ante ello deja en manifiesto que dejan las puertas abiertas, pero que no tienen prisa de traer a Iverson Sacaza al fútbol hondureño mientras no haya nada formal en cuanto a su futuro prometedor.

Te puede interesa: Andy Najar a punto de convertirse en nuevo futbolista del Olimpia

"Nosotros no tenemos prisa, el chico está jugando acá y para junio podrá firmar su contrato profesional. Lo mínimo que tenemos acá es que pueda firmar en la tercera división o alguna filial, no tenemos prisa en arriesgarnos a perder el desarrollo profesional que tiene el chico aquí por especular con clubes de Honduras u otro sitio. El proyecto de Iverson es en Europa, en caso que vaya allá sería pensando en su retorno, pero no estamos preocupados, estamos dejando que fluya", cerró.

Iverson Sacaza estuvo a prueba en el Valencia de España, también ha sido observado por hojeadores del Sunderland (Inglaterra) o Anderlecth (Bélgica).