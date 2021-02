Padre de Romell Quioto llama a canal de televisión para pedirle que lo perdone y el futbolista le responde

Luego de ocho años sin poder hablar con él, don Martín Quioto tuvo que recurrir a medidas extremas para poder hablar con su hijo; Romell Samir, delantero del Montreal Impact de la MLS.

¿Cuál te gusta más? Las camisas que vestirán los clubes del Ascenso de Honduras en el Clausura

El desesperado padre llamó a un canal de televisión para explicar que ni su expareja ni sus otros hijos le han querido proporcionar el número de teléfono del atleta.

Martín contó que su deseo es poder ver cara a cara a su vástago para pedirle perdón. "Yo como padre lo que quiero es que nos encontremos y ambos nos perdonemos. Que me perdone a mí y yo perdonarlo. Eso es lo que quiero", dijo a HCH.

"Quiero que hagamos un pacto entre los dos, necesito estar cerca de tí porque no sé la hora que me pueda morir. Tengo 67 años y paso enfermo de la presión", agregó.

Martín, quien vive en Roatán junto a sus otros hijos, reconoció que no fue un buen padre con el ahora futbolista.

"En esta vida no somos perfectos. Si pudiera verlo de frente le dijera; hijo mío ¿qué puedo hacer yo para que vos me perdonés por todo lo malo que te he hecho, porque no fui buen padre?. Pero así como fuiste futbolista, naciste coronado porque yo también fui futbolista. Tuve oportunidad de jugar en Marathón, Platense y Vida, pero por lo poco que pagaban mejor me vine a trabajar a Islas de la Bahía, pero naciste con esa fortuna".

Recalcó no es por dinero que busca a su hijo. "Es cierto que soy pobre, pero mis frijolitos no me fallan. En esta pandemia logré conseguir seis meses de trabajo. No es por dinero, es porque quiero sentir el cariño y el amor de él", dijo Martín a HCH.

Quito le responde en vivo

Al ex del Olimpia lo llamaron y respondió. Inicialmente se mostró contrariado por lo ocurrido.

"A mí ya me toca retornar al equipo, estoy enfocado en mi carrera, en lo que me gusta hacer, seguir luchando por mis sueños y metas. No estoy para que este tipo de cosas vengan a desenfocarme. Hubiera buscado otras formas (de comunicarse)", inició diciendo.

"¿Cuánto tiempo ha pasado y ahora si quiere venir a hablar conmigo?. Ahora tengo 29 años. ¿A los cuantos años salí de su casa cuando me corrió?", preguntó el jugador.

Martín respondió algunas de las cosas que ocurrieron y enmedio de la plática aprovechó para pedirle perdón.

"Lo quiero abrazar. Tuve un sueño con él y lo quiero abrazar. Si yo te hice alguna falta ¡perdóname¡".

Romell no vaciló. "Yo lo perdono a él, yo no tengo ningún resentimiento, ningún rencor. Él está en su vida".

Luego de estas palabras, la voz de don Martín cambió y se mostró más calmado. Ahora espera poder volver a ver a su hijo y tenerlo en sus brazos para comenzar a limar asperezas y dejar todo atrás.

"Gracias hijo. Hoy que me marques ya podré dormir tranquilo porque ya tengo mi corazón libre de lo que llevaba. Gracias Romell por haberme perdonado. Si te quieres comunicar conmigo, tienes mi número", cerró