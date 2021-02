Bryan Moya: "Pienso estar esta temporada en Angola y poder salir, espero regresar a América"

El extremo hondureño del 1 de Agosto, Bryan Moya, contó detalles de su vida en Angola y sus objetivos. Apunta a salir de ese país y regresar a América.

Moya comenzó hablando de la Selección de Honduras, que se enfrentará en amistosos a Bielorrusia y Grecia el 24 y 28 de marzo, respectivamente. ¿Ya habló con Fabián Coito?.

"Vi que vamos a tener juegos allá (en Europa), pero todavía no he recibido el llamado. Imagino que esta semana (Coito) hará el llamado y espero estar allí, si no, a seguir trabajando", dijo a Cinco Deportivo.

Se mantiene en contacto con Kevin Álvarez, Bryan Róchez y Jonathan Rubio. Asegura que cuando llegó al país africano, Róchez le dijo que aprendería rápido a hablar portugués.

También pasa pendiente del fútbol hondureño y este día seguirá el clásico Motagua vs. Olimpia.

El catracho tiene 15 días de no ver a su familia. Se encuentra concentrado con el equipo tras el viaje a Tanzania para jugar la Copa Confederación.

¿Piensa seguir en Angola? Le consultaron y sus respuesta fue tajante.

"Pienso estar esta temporada aquí y poder salir, este solo es un paso en mi carrera y espero regresar a América", sentenció.