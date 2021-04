Júnior Lacayo anota su segundo gol con el Comunicaciones en victoria ante Iztapa

El delantero hondureño Júnior Lacayo volvió a sacudir las redes este domingo en la victoria 5-0 del Comunicaciones ante Iztapa por la jornada 8 del Torneo Clausura 2021 en Guatemala.

Óscar Alexander Santis (8), José Corena (24, 45) y Rafael Morales (42) anotaron los primeros goles del encuentro.

Lacayo no había sido parte del once inicial, sin embargo, hizo su ingreso en el minuto 64´y no desaprovechó para hacerse presente en el marcador en el 74´.

Esta es la segunda anotación que registra el hondureño con la camiseta del equipo chapín y no lo hacía desde su debut ante Xelajú el pasado 22 de febrero.

Con esta victoria Comunicaciones sumó tres puntos claves, se despegó como líder del Grupo A con 20 unidades y prolonga su invicto en Guatemala de ocho partidos sin conocer la derrota.

El próximo juego de los cremas será hasta el miércoles 07 de abril cuando visiten a Cotzumalguapa y más tarde lo harán ante Malacateco (domingo 11 de abril).