Con la pólvora mojada: "Choco" Lozano y la larga sequía que atraviesa con el Cádiz en España

Antony Lozano no está viviendo una etapa final feliz con el Cádiz de España. El delantero hondureño, que fue artífice del ascenso de los amarillos a La Liga de España después de más de una década, tiene un grave problema con su cuota de goles.



El atacante catracho, que contabiliza 23 partidos y nada más tres goles, ha sufrido parones obligados por culpa de las lesiones y porque estuvo contagiado de Covid-19 a finales del 2020 cuando fue convocado a la Selección de Honduras.



El récord goleador no ha sido el esperado, pero ese no es solamente el único problema, sino que también preocupa la sequía de goles que el hondureño arrastra en la Primera División de España con el Cádiz.



Choco Lozano no celebra un gol propio en LaLiga desde el pasado 10 de enero del 2021 en el triunfo del Cádiz 3-1 sobre el Alavés. Antes había marcado frente al Valencia el 4 de enero en el empate 1-1 y su primera diana fue nada más y nada menos que contra el Real Madrid en noviembre del 2020, juego que se ganó 0-1 en el Di Stéfano.

Desde su última anotación, han pasado nueve partidos de Liga donde Antony Lozano no ha podido meser las redes rivales, por lo que está esperando el próximo duelo, justamente ante el Real Madrid para volver a saborear las mieles del gol. El choque es este miércoles a las 2:00 de la tarde.