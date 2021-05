Choco Lozano habla de su futuro en Cádiz y las secuelas que le dejó el Covid-19: "Me gustaría quedarme"

Sin hacer mucho ruido, pero siendo clave en partidos que hoy el Cádiz valora mucho ya que anotó goles que le dieron puntos valiosos, el Choco Lozano hizo un repaso de la temporada que está a punto de cerrar en la primera división de España.

En una entrevista en Radio MARCA, el delantero catracho habló sobre su futuro, lo que le viene. ¿Seguirá en el club? ¿Cuánto tiene de contrato? Además, hizo referencia a cómo el COVID-19 y las lesiones le han pasado factura y le mermaron su crecimiento.

Lozano no estuvo en gran parte de la campaña final con el equipo gaditano. Eso le ha costado el puesto de titular que mantenía, pues la lesión lo mandó a la banca y ahora poco a poco quiere ser vital en este cierre de temporada ya con el objetivo cumplido: salvaron la categoría en la pasada jornada.

El Covid y las lesiones lo frenaron: "Yo me quedo con el sabor de que pude haber hecho más. Al final pasé momentos complicados con el COVID y las lesiones. El balance que hago es general porque hacer lo que hicimos y mantener la categoría a estas alturas tiene un gran mérito. Es una alegría muy grande".

Choco Lozano celebrando uno de los goles anotados con el Cádiz en la Primera de España. Foto cortesía

Lo que ha aprendido de Cervera: "El míster (entrenador) tiene las cosas muy claras y ha sabido transmitirle al equipo su manera de jugar. Desde que llegamos a los entrenamientos sabemos que tenemos que hacer lo que el entrenador nos dice. Desde que él llegó ha hecho del Cádiz un gran equipo y ha conseguido resultados increíbles".

El estilo del técnico cadista: "Nosotros siempre queremos ganar los partidos, pero hay veces que no vale solo con jugar bonito. Buscamos ganar los tres puntos y si esta manera nos funciona entonces es buena. Primero debemos mantener la categoría y luego ya pensaremos qué nos puede funcionar y qué no para la siguiente temporada".

Quiere seguir en el Cádiz: "Me quedan dos años de contrato y quiero cumplirlos aquí. No sé qué plan tiene la directiva. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Estoy muy a gusto y me gustaría quedarme en el Cádiz. Me siento bien para cerrar el año de la mejor forma posible. Lo que queremos es que el equipo se mantenga en Primera muchos años y en futuro luchar por algo más, pero primero tenemos que consolidar al equipo en la Liga y crecer como club poco a poco".

Se sienten como hermanos en Cádiz: “Claro, ahí está la clave, si hay un buen vestuario al final se refleja en el campo. Somos un equipo muy unido que vamos a una y eso te ayuda a salir de momentos complicados. Pasamos situaciones complicadas durante la temporada cuando no se daban los resultados, pero ese compañerismo y esa humildad nos dio para salir adelante”.

La sensación de jugar en primera división: “La mayoría de las sensaciones de esta temporada han sido positivas. Jugar en Primera siempre es bonito, pero te queda la espinita de no tener gente en el estadio. El año a nivel grupal ha sido bueno y tener la diferencia que tenemos de puntos con el descenso es algo muy positivo para el club”.