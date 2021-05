Inconsciente y en observación médica: El gran susto que pasó Kevin Álvarez en el fútbol de Suecia

Kevin Álvarez pasó un gran susto en la primera división de Suecia, donde tuvo en choque de cabeza y perdió el conocimiento, situación que lo llevó a abandonar el encuentro.

Este era el primer partido que el catracho jugaba de titular en este campeonato en la liga sueca, pero a los 30 minutos tuvo que ser sustituido y su equipo perdió 2-1 ante el Varberg.

Diez se contactó con el futbolista catracho y este confesó el gran susto que pasó, donde perdió el conocimiento. "Me sacaron el partido, dicen que estuve inconsciente por 10 minutos", contó Álvarez.

El zaguero del Norrkoping recibió un golpe en la parte de atrás de su cabeza en la disputa aérea, situación que hoy lo tiene en observación médica.

"Después del golpe recuerdo que me senté y lo único que me recuerdo es que me llamaba Kevin y hoy me van a realizar una radiografía".

Álvarez espera que los resultados médicos sean los mejores y que muy pronto tenga la oportunidad de volver a los entrenamientos con el Norrkoping.