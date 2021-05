La temporada del Choco Lozano y el Cádiz: Goles, lesiones, Covid y la permanencia en La Liga  

Antony Lozano y Cádiz pueden celebrar que en la temporada han cumplido con el gran objetivo: La salvación. Y es que los dirigidos por Álvaro Cervera se aseguraron la continuidad en la Primera División de España tres fechas antes, en la Jornada 35 tras el triunfo ante Huesca por 2-1, confirmaron de forma matemática lo que ya se veía venir tras su victoria ante Granada la jornada anterior.



Con esto, el Cádiz es por ahora el único de los tres equipos que ascendieron al máximo ciruito español para esta temporada que ya aseguró su continuidad; Elche y Huesca aún no han definido su futuro ya que son 17mo y 18mo lugar respectivamente. Lo cuál habla de la estupenda jornada que han firmado los cadiztas.



Anthony "Choco" Lozano disputó su primera temporada en La Liga con el Cádiz - La temporada del Choco -



Antony Lozano fue uno de los pilares fundamentales para el ascenso de los cadistas; el "Choco" llegó al club en forma de préstamo proveniente del Girona para la temporada 2019/2020, cuándo aún estaban en segunda división.

Lozano anotó 10 goles y con eso contribuyó para el esperado ascenso después de 15 años y también se aseguró su continuidad con el Submarino Amarillo hasta 2023 ya que gracias a sus actuaciones fue fichado en un traspaso de 2.5 millones de euros. Lozano, que ya había tenido una experiencia en La Liga con el Girona, regresaría así a la Primera División.



En esta nueva oportinidad, la 2020/2021, Lozano se mantuvo como una de las cartas fijas para los del Ramón Carranza, pero no logró ser decisivo debido a una temporada llena de altibajos tras haberse contagiado por Covid-19 y también sufrió una lesión que lo apartó de algunos encuentros.



Lozano jugó 29 partidos en La Liga con Cádiz



Si bien cuando de goles y asistencias se habla no fue el gran protagonista que se esperaba, su juego, aporte y entendimiento con Álvaro Negredo fue ciertamente importante para los de Cervera. El seleccionado nacional ha disputado 29 partidos en total por la competencia doméstica y jugó el 43% de los minutos posibles.



En total, el "Choco" disputó 1,527 minutos en La Liga y tuvo participación en el 14% de las anotaciones a lo largo de la campaña; Lozano anotó 3 goles y asistió en un par de oportunidades.



Venciendo a Courtois y Ramos: Antony "Choco" Lozano marcó el histórico gol con el que Cádiz venció al Real Madrid Sin embargo, aunque pocas, las anotaciones de Lozano fueron grandes alegrías para los cadistas. Las víctimas del "9" fueron nada más y nada menos que al Real Madrid, Valencia y Alavés; siempre que el ex Olimpia, Tenerife, Barcelona B y Girona celebró un gol, Cádiz sumó puntos. 0-1 en Madrid, 1-1 en Valencia y 3-1 en la visita del Alavés. Es decir, sus goles signifiaron 7 unidades para los fundados en 1910.

De esta manera, Choco, aunque discreto, mejoró su rendimiento en comparación a su paso por la Primera División cuando vestía la camiseta del Girona en una temporada y media en total; con los catalanés el hondureño solamente anotó 1 gol en 34 partidos por La Liga; y le añadió 2 celebraciones por la Copa del Rey.



