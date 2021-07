La historia de Kobe Hernández contada por su padre: "Él quería ir a Honduras pero el Wolfsburgo no lo dejó"

Follow @GustavoRocaGOL

De un seno humilde, trabajador, con sangre hondureña y guatemalteca pero sobre todo con el amor y la pasión al fútbol como nadie, así nació Kobe Hernández-Foster, el jugador de sangre catracha que quiere marcar su camino con pasos de un campeón, nada más y nada menos que en el balompié alemán.

El futbolista de apenas 19 años, que todavía se debate si representar a Estados Unidos, su país de nacimiento u, Honduras, nación de su papá, se aventuró al fútbol de Europa cuando podía acomodarse firmando con el Galaxy de la MLS un contrato profesional. Rechazó la propuesta y se mudó al Viejo Continente para buscar su sueño como futbolista y hasta hoy va bien. Entrena con el primer equipo de los lobos bajo la mirada del reconocido técnico Mark van Bommel y así convencerlo para hacerse un espacio en la primera plantilla y ser parte de este club que jugará la próxima edición de la Champions League.

19 años de edad tiene Kobe Hernández-Foster

La edad no le pesó, y aunque primero se le tornó difícil tras varios campamentos con clubes de España, Portugal e incluso con el Bayern Munich de Alemania, Kobe encontró casa en Wolfsburgo, club que le abrió las puertas, le dio todas las facilidades que buscaba y lo compró por 300 mil dólares al Galaxy de Los Ángeles, dicho sea de paso su lugar de nacimiento.

Su padre, Juan Hernández, en una larga charla con DIEZ contó la historia de Kobe Hernández, quien priorizó el fútbol encima de los estudios para ir atrás de los sueños que tenía de niño: jugar en Europa. Don Juan cuenta que el jugador de pequeño se ponía las camisetas de la selección hondureña, se pintaba la cara e iba al estadio a apoyar a la "H", pero ahora la historia podría ser diferente.

Aún no define si estar 100% con Honduras o aguardar por un llamado de Estados Unidos, con los que ya disputó un Mundial en la categoría Sub 17. Lo que sí confirmó el papá de Kobe es que el lateral izquierdo sí quería venir a Honduras para entrenar con la Sub-23 de Miguel Falero en enero del 2021 en los microciclos previos al Preolímpico de Guadalajara.

Don Juan, quien es de Tela, Atlántida, pero residente desde hace más de dos décadas en Los Ángeles, California, afirmó que su hijo deseaba y estaba muy ilusionado con palpar el fútbol hondureño, pues el país en sí ya lo conoce con previas visitas en familia. Él intuye que el permiso negado por parte del Wolfsburgo obedece a una orden de la Federación de los Estados Unidos para que le bloqueara el viaje de Kobe a Honduras ya que aún cuentan con él.

Mark van Bommel solamente subió a dos jugadores del segundo equipo para hacer pretemporada con el primero, uno de ellos fue Kobe Hernández-Foster, el otro Anselmo García McNulty.

Por lo pronto, el patriarca de los Hernández quien de hecho fue futbolista en la segunda división de Honduras con el Atlético Alus, no se quiere adelantar a los hechos y no quiere decidir por su hijo con respecto a qué selección defenderá, ya que eso es una decisión puramente de Kobe. "El fútbol le ha gustado desde pequeño y por eso ha llegado hasta donde está, pero todavía le falta camino por recorrer. No sé si finalmente jugará con Honduras o Estados Unidos, yo como padre puedo decirle que con lo que él decida, yo lo apoyaré siempre". Así comenzó la entretenida charla un don Juan muy orgulloso por lo que su pequeño hijo está haciendo en Alemania.

LA ENTREVISTA CON EL PAPÁ DE KOBE HERNÁNDEZ

Kobe tiene a la expectactiva a la prensa y también a las federaciones de Estados Unidos y Honduras ya que está haciendo pretemporada con el Wolfsburgo de van Bommel. ¿Se quedará con el primer equipo?

Sí, están en pretemporada ahorita y lo tienen con el primer equipo. A ver qué pasa con él, el otro mes se conocerá. Realmente todavía no sabemos qué sucederá pero eso dependerá del profesor Mark van Bommel si lo necesita o no ahorita, porque es nuevo, yo le digo que todos los días trabaje duro.



Me imagino que para usted como padre, siente tremendo orgullo que su hijo esté en un equipo que competirá en la Champions League.

Sí, estarán ahí compitiendo. Es un trabajo de todos los días porque nosotros hacemos futbol, aquí entreno yo, mi hijo el mayor entrena, es algo que cuando Kobe nació ya estábamos haciendo esto. Como familia nos sentimos satisfechos pero es un trabajo de todos los días. Él cuando viene se siente bien con los demás amigos con los que compartió aquí.



¿Usted es entrenador?

Eso es lo que hacemos nosotros, tenemos liga de fútbol de niños aquí en Los Ángeles, entrenamos para unos clubes. Él nació en un ambiente futbolero, mi esposa también se dedica a eso, tiene su licencia de entrenadora también.

Kobe Hernández-Foster nació en Los Ángeles, California. Se formó en las canteras del Galaxy y al momento de firmar contrato profesional no lo quiso hacer y emigró a Europa.

Tengo entendido que también fue jugador...

Sí, gracias a Dios, jugué en segunda división allá en Honduras, estuve en Tela, en el Atlético Alus con el profesor Sergio Amaya, que ya falleció, y después me vine para Estados Unidos a buscar una mejor vida, pero siempre voy a mi país, he ido con la familia.



¿Kobe conoce Honduras?

Sí, sí, claro, ha ido a pasear a Tela, San Pedro Sula, diferentes lados. Supuestamente este año iba a ir al campamento que iba a tener la Sub-23 pero no lo dejó el equipo ir.



¿A qué se debe que el equipo no lo dejó venir?

Realmente no sabemos pero posiblemente sea que los de Estados Unidos intervinieron con ellos porque trabajan juntos y tal vez les dijeron que no se lo prestaran porque después, como a la semana, los de la Federación de Estados Unidos llamaron a Kobe y le preguntaron si iba a ir a un campamento con Honduras y les dijo -sí, voy a ir sin ningún compromiso, si me parece ya yo decido-, me imagino que eso ha de haber pasado que la Federación de Estados Unidos habló. Trabajan juntos con ellos, me imagino, no sé, pero ha de haber sido eso.



¿Estados Unidos lo sigue considerando a Kobe?

Pienso yo que sí pero, como le digo, el fútbol es a su tiempo, yo se lo digo a Kobe, que están las oportunidades y tiene que aprovecharlas porque está joven ya cuando uno es viejo es difícil tener oportunidades para jugar.

300 mil dólares pagó el Wolfsburgo al Galaxy por el fichaje de Kobe.

Usted que habla con él a diario, ¿qué percibe de él, que quiere jugar con Honduras o está esperando a Estados Unidos?

Yo he platicado con él y todos los días hablamos. Pienso que él posiblemente ahora que está creciendo en el futuro puede jugar con Honduras o Estados Unidos, porque con la Sub-17 ya fue al Mundial de Brasil, pero eso fue un proceso que ya pasó. Como yo le digo a él, si no te llaman para las proximas olimpiadas porque apenas tiene 19 años, entonces, le digo que logre las oportunidades. Él había decidido ir en enero a Honduras. Habló el agente con él, yo, su familia, él dijo -sí, si voy a ir-, estaba decidido a ir, sin embargo pasó eso y no se pudo hacer. Considero yo que él está abierto para cualquier selección porque él nunca pone obstáculos.



¿Usted quiere que juegue con Honduras?

A mí no me importaría si es con Estados Unidos o con Honduras. Ayer estábamos hablando porque también me han llamado de Guatemala porque su mamá nació allá en Puerto Barrios, le han llamado a él pero él les dice que ahorita no tiene la idea pero que gracias por invitarlo. De mi parte con la cualquier camisa que él quiera vestir lo apoyo y pues claro, si fuera con Honduras, me pondría contento porque nací en Honduras, jugué un rato fútbol en Honduras, pero esas decisiones las va a tomar él y nosotros la respetamos.



¿Él qué le dice acerca de estas oportunidades, cuál prefiere, o es la que llegue primero?

Yo pienso que va a ser eso. Si Estados Unidos lo llama, porque usted sabe que hay bastante competencia, hay mucho futbolista americano jugando en Europa ahorita en diferentes equipos, jóvenes, yo en eso estoy convencido que el fútbol es de competencia, de estar mejorando todos los días, pero eso va a depender cuánto le valoran el trabajo que está haciendo. Pienso que el que esté constantemente con él. Si lo llaman de Estados Unidos me imagino va a decir que sí y si lo llaman de Honduras lo va a pensar un ratito pero al final él decidirá. Kobe iba a ir al Mundial Sub 20 con Estados Unidos pero al final lo cancelaron y en la 23 no lo llamaron y pues le dije -si hay una oportunidad que te llame Honduras y te llama Coito, puedes ir y no te comprometas hasta que mires cómo estás-, le digo que lo es para él va a estar ahí, le va a salir, nada más tiene que aprovechar su tiempo.

Cuando estaba niño, Kobe Hernández alucinaba la selección hondureña. Se ponía la camiseta y se pintaba la cara con los colores de Honduras.

Aquí pasará por qué selección se adelante al llamado entonces...

Eso va a depender de cómo estén platicando con él y estén interesados. Él va a tratar de mirar qué es lo que va a hacer, pero ahorita me dijo que está enfocado en su equipo. Quiere estar en el primer equipo en el Wolfsburgo.



¿La Federación de Honduras lo sigue llamando o se quedó en aquel llamado de enero cuando no pudo venir?

Sí, me dijo que le habían estado llamando, no solo la vez que lo convocaron al campamento, siempre de vez en cuando ha hablado con alguien de allá. Él les agradece, no ha habido todavía la oportunidad de estar con Honduras, pero sí están en contacto y pendientes de lo que él está haciendo.



¿Y de Estados Unidos?

Sí le hablaron pero como ahorita han parado, pero usted sabe que solamente están jugando los de la Copa Oro. No le hablan de forma constante pero sí se comunican con él.



¿Qué sabe Kobe Hernández del fútbol hondureño, mira la selección?

Ha visto que han mejorado, hemos platicado, dice -posiblemente si hubiera ido, creo que me iba a gustar el equipo, tal vez me hubiera quedado porque si el profe me hubiera dicho 'decisión tuya' creo que me habría gustado porque nunca he jugado en Honduras- él quería ir sin compromisos para ver cómo estaba el ambiente, pero en realidad él estaba con ganas de ir y pendiente cuando le mandaran la carta al equipo, estaba todos los días diciéndome -quiero que llegues allá para que nos vayamos juntos, salís tal día y yo tal día- y estaba la fecha que le habían dicho y ya de último estaba desanimado porque siempre le preguntaba al tipo que se encarga de eso y el muchacho le decía -mañana te voy a decir- y de último le dijo -el equipo no te deja ir porque la pandemia está muy fuerte en Honduras-, pusieron excusas.

Kobe es el menor de tres hermanos. Cuenta su papá que el nombre se lo pusieron por el extinto basquetbolista Kobe Bryant.

¿Entonces Kobe estaba ilusionado con venir a Honduras?

Sí, claro, él quería ir a Honduras al campamento Sub-23 pero el Wolfsburgo no lo dejó. Quiso ir para ver qué había. Era una experiencia más para él. Tenía muchas ganas de ir pero no se pudo. Eso fue en enero de este año previo al Preolímpico.



¿Él mira los partidos de la selección de Honduras?

Sí mira los juegos de la selección, él tiene hasta sus camisetas de Honduras cuando estaba pequeño, íbamos al estadio, sus primas y tías de allá le regalan camisetas, pero nunca le ha impresionado o se ha fanatizado por algún jugador, él es muy observativo y saca conclusiones del juego. La familia bromea con él con eso de la selección y él solo sonríe, es muy sencillo, es un muchacho muy callado. Aquí miramos los juegos de la Liga Nacional, hemos seguido al Olimpia, nos gusta el fútbol e ir al estadio.



¿Y de la Liga Nacional a qué equipo sigue Kobe?

De repente le gustaba un poco el Olimpia, pero realmente ya grande ha cambiado, era como cuando estaba pequeño le gustaba el Galaxy y recuerdo que me dijo -un día voy a jugar profesional en el Galaxy- y ya cuando le quisieron hacer un contrato por cuatro años para el primer equipo no quiso, y le digo -no es que dijiste que querías jugar con el Galaxy- y me respondió -sí quería pero ya ahorita no porque tengo otros pensamientos, quiero irme a probar a Europa-, aunque yo quería que él estudiara, que entrara a la universidad para que jugara pero él no quiso y le respeté eso.



¿Al Galaxy cómo llegó?

Nosotros jugamos en contra de las academias y estamos cerca de aquí y lo miraron jugando. Él estaba con mi equipo y un día nos enfrentamos a ellos y les gustó. Kobe salió mucho a otros estados a jugar, entonces, al mirarlo le dijeron que fuera hacer pruebas al equipo y cuando lo agarran ya se quedó en la academia jugando.

Hernández-Foster ha sumado minutos con el primer equipo del Wolfsburgo bajo la tutela de Van Bommel.

¿Y cómo fue a dar al Wolfsburgo de Alemania?

A él lo estaban viendo en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Brasil. Kobe no había firmado como profesional, era de los pocos de la Selección de Estados Unidos que no tenía un contrato, entonces lo siguieron y contactaron al agente. Estuvo en diferentes países por Europa, hizo una gira por España, Portugal, también en el Bayern Munich de Alemania, probándose, en algunos clubes lo querían pero el Wolfsburgo le dio más opciones.



¿Kobe ya pertenece al Wolfsburgo o todavía es del Galaxy?

Sí, es del Wolfsburgo, su contrato lo hizo corto. Firmó por dos temporadas y ya lleva una.



¿Cuál es el sueño que tiene su hijo en el fútbol?

El sueño de él y es en lo que está enfocado es ser un jugador profesional con un nivel bastante competitivo y tratar de estar en los mejores equipos. Esa es la ambición y por eso trabaja duro, todo lo puede lograr porque cuando estaba jugando aquí todo era un sueño y ahora es diferente, le digo que todo lo puede lograr pero tiene que trabajar duro.



Ahorita lo está dirigiendo Mark van Bommel, un exjugador de mucho recorrido. ¿Qué le dice el holandés?

Pues mi hijo me dice que como han perdido algunos juegos de pretemporada, de repente se enoja cuando juegan mal y empienza a trabajar duro con ellos. Dice que es un entrenador joven con una mentalidad abierta, yo pienso que tal vez a van Bommel le va a gustar trabajar con gente joven y ahí podría abrirse la oportunidad.

Mark van Bommel será quien decida si Kobe Hernández-Foster se queda o no con el primer equipo del Wolfsburgo.

¿Cuál es la posición natural de Kobe Hernández?

En el Wolfsburgo juega como lateral izquierdo, pero aquí en Los Ángeles jugaba de medio, bien adelantado o de delantero pero ya cuando fue al Galaxy comenzó a jugar de medio o lateral izquierdo. Él se siente más cómodo en esa posición.



Usted que es técnico, dígame cuáles son las cualidades que ha identificado en él, o cómo lo define como jugador.

Él tiene mucho potencial, ha crecido futbolísticamente, tiene buena visión, buen pie, si sigue trabajando fuerte va a llegar hasta donde quiera. Le gusta todos los días aprender de los jugadores de más experiencia. Tiene mucha velocidad, le gusta ir, venir, atacar, es un lateral completo con muchas cualidades.



Y como última, ¿le pusieron Kobe por el exbasquetbolista Kobe Bryant?

Más que todo sí, a mi hijo mayor, Manuel, le gusta mucho el básquetbol, aquí lo miramos mucho, y pues él le puso así por Kobe Bryant, le gustaba mucho ese jugador y dijo -pónganle Kobe a mi hermanito- y así fue, le cumplimos su deseo.