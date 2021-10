Douglas Martínez: La pérdida de sus gemelos y su nueva etapa en la USL siendo dirigido por Landon Donovan

La vida es ese tren que te lleva a estaciones inesperadas en donde das frutos y otras en donde caes para volver a levantarte sucedido de etapas que nunca imaginaste.

Así se tradujo el segundo trimestre del año para el delantero hondureño Douglas Martínez, quien ha tenido que lidiar con lesiones, salida del primer equipo en el Real Salt Lake de la Major Soccer League y la pérdida de sus gemelos en el vientre de su madre, justo antes de disputar la competencia más importante en su carrera hasta el momento: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección de Honduras.

En entrevista para DIEZ, Martínez guardó lugar para romper el silencio en donde contó su testimonio de vida de cómo ha superado este proceso con 24 años, su nueva etapa en San Diego Loyal SC en donde llegó a préstamo para sumar minutos y la experiencia vivida al ser dirigido por una leyenda: Landon Donovan.

ENTREVISTA COMPLETA

¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa en el San Diego Loyal SC?

Para mí es un buen momento porque este año no lo pasé tan bien, he tenido altos y bajos con lesiones y cosas personales que me han pasado. He tenido que lidiar con todo para poder estar bien y ahora vengo de nuevo en el nivel que me gusta estar, anotar goles y ayudar al equipo.

¿Cómo se dio tu salida del Real Salt Lake si ya estabas en el primer equipo?

Te soy sincero en que no hablé mucho con ellos. Cuando inició la pretemporada yo estaba mucho tiempo con la selección, es más, solo hice una semana con ellos y uno como jugador, sino haces pretemporada no te irá como quieres. Eso me pasó factura. Estando en la selección me lesioné y cuando regresé al equipo no entrené mucho tiempo; comencé jugando de cambio los primeros partidos, pero todo me pasó factura. El equipo se afianzó, llevó un delantero nuevo, aprovechó y que bien por el equipo y mal por mí que no estuve cuando tuvo que estar.

¿Pediste salir a préstamo?

Les dije si podía jugar en el segundo equipo para llegar bien a Tokio, me dieron la chance, allí jugaría 90 minutos y estaría en forma; pero cuando regresé de las Olimpiadas perdí la titularidad. No sé qué pasó, el año pasado jugué todos los partidos, pero el fútbol es así, uno debe darse cuenta de los errores y pienso que está bien, las cosas pasan por algo.

Douglas Martínez durante el encuentro ante Corea en los JJOO de Tokio 2020.

Puedo escucharte y resumir que ese periodo en la selección te terminó costando caro....

Claro, no hay un día en que uno diga -hoy es buen día para lesionarme- eso pasa porque tiene que pasar.

¿Qué sensaciones tuviste después de tu proceso olímpico?

Muy lindo, la verdad que unas Olimpiadas cada cuatro años es como un Mundial para nosotros; además del hecho de compartir con el mismo grupo. El torneo no fue como quisimos, pero nos dejó muchas enseñanzas. Para el futuro formaremos un buen grupo.

¿Podemos hablar de lo que sucedió en el camerino enviando a jugadores a las graderías?

Es una pregunta difícil, no hay respuesta de mi parte, es para el profe. En nuestro camerino siempre se vivió una alegría, somos una familia. Por una u otra razón, si me hubiese tocado a mí estar en las graderías, tenía que respetarla.

¿Estás consciente que era una selección para repetir lo hecho en Río?

Muchísimo... todos pensábamos que nos iba a ir bien, pero el pensar en eso como los grupos anteriores nos pasó factura porque nos confiamos mucho, nos relajamos mucho pensando en que la historia iba a jugar por nosotros y no fue así; sin embargo, el primer juego no fueron grandes resultados pese a ser superados, se crearon chance, pero el fútbol es así.

SUPERACIÓN PERSONAL

Entiendo que perdiste a tus bebés, ¿Cómo está esa situación?

Pensé que no lo sabía, han sido cosas personales que no me gustan comentarlas; es muy personal y hay gente que habla de lo que no sabe, por eso trato de llevar mi vida muy reservada. La gente dirá que un mal rendimiento siempre lo pasa, pero no saben por qué. Son cosas que pasan a cualquier ser humano y cuando juegas un deporte te pasa factura. Gracias a Dios tengo una familia ha estado allí en días grises, hoy estamos acá dando el paso para volver al nivel y dejar lo que pasó a un lado para seguir.

¿Esto ocurrió antes o después de los JJOO?

Fue antes de los Juego Olímpicos, un mes antes de ello.

No quiero imaginar lo que viviste....

Sí, te digo que fue nuevo para mí, iba a ser un padre de familia, estábamos muy ilusionados, pero pasó, con la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Ya vendrá una mejor oportunidad para eso.

Fue bien difícil, pienso que cuando estás con alguien es difícil superarlo y más para una mujer porque se ilusiona por los siente y escucha su respirar. Pero siempre nos mantuvimos fuertes y pudimos dar un paso adelante.

¿Claramente unos JJOO en medio de todo esto fue muy duro...?

Sí, pero tampoco lo llevé al campo porque me podía afectar, siempre trataba de dar lo mejor. Cosas como estas te desenfocan, pero trataba de no llevarlo al juego, pero de una u otra forma te recuerda algo. Ahora el proceso está funcionando bien.

NUEVO PASAJE EN SAN DIEGO LOYAL SC

¿A qué apuntas para lo que viene de tu carrera?

Voy día a día, tengo un año de contrato con ellos, luego tendría que ver mi futuro, me gustaría regresar a la MLS porque tengo revancha, quiero regresar y dar lo mejor, por ahora estoy acá trabajando con Landon Donovan.

¿Qué tal la experiencia de ser dirigido por una leyenda en Estados Unidos?

Yo diría leyenda de Concacaf. A quien le gusta el fútbol sabrá quién es. Hace unos tres meses vine a jugar acá con el Real Monarchs, anoté un gol a los 40 segundos y al terminar el juego me dijo que jugaba bien, que me felicitaba y que continuara con eso. Me sentía bien, estaba retomando mi nivel. A los tres días después, mi entrenador me dijo que Donovan me había llamado que si existía la posibilidad de un préstamo, yo dije -¿quién?-. Lo acepté y más que todo quería un cambio, soltar las cosas personales que me pasaron y estar en un lugar donde me pasaran cosas nuevas. Decidí venir aquí porque la ciudad me transmitió buenas vibras, me siento en La Ceiba por el clima, la playa...

¿Qué valoraciones tienes sobre él y cómo es siendo entrenador?

Fue una leyenda como jugador y como persona, ni digamos. Él habla buen español, es un grandísimo entrenador, él sabe cuando uno no la está pasando bien, ha vivido experiencias. Nosotros ganamos 3-0 y sigue enojado, dice que no puede ser posible, que puede ser más. Es una persona interesante, no habla mucho, pero cuando lo hace, va directo y si te enojas es problema tuyo, tampoco le puedes respondes -qué le vas a decir a una persona como esa-. Estoy absorbiendo todo sobre él para poder mejorar como jugador.