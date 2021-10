Primera ventana de legionarios bajo la lupa del 'Bolillo' Gómez: Elis sería titular, Quioto sigue de baja

El nuevo entrenador de la Selección de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, tendrá su primer fin de semana con la lupa en mano viendo algunos de los 18 partidos donde los futbolistas legionarios podrían ver acción en el extranjero.

En su mayoría serán encuentros de la MLS y USL, pues entre esas ligas estadounidenses militan 11 jugadores catrachos, aunque el principal de estos, Romell Quioto, no tendrá actividad con CF Montreal ante Toronto, pues aún no se recupera de su lesión muscular; Andy Najar choca con DC United ante NYCF por duelo directo por puestos de playoffs.

En Europa, por su parte, la actividad catracha la iniciará el atacante Antony 'Choco' Lozano con el Cádiz (vs Alavés) que solamente ha ganado un partido en la temporada, siendo ante Celta (septiembre 17) donde fue protagonista.

Entre otros futbolistas que militan en el viejo continente, Alberth Elis podría tener el domingo su primer juego como titular con el Girondins de Burdeos en la visita a Lorient; la situación en conjunto de 'La Panterita' no es alejada a la del Cádiz del Choco. Solo han ganado una vez, y en los dos juegos donde Elis ha visto acción, han pérdido (3-0 vs Mónaco) y empatado (1-1 vs Nantes).

En África, Brayan Moya se jugará el domingo con el Primero de Agosto la clasificación a la Liga de Campeones de la confederación. En Centroamérica, Alex López, Elmer Guity, Roger Rojas y Junior Lacayo disputarán encuentros ligueros, al igual que Rubilio Castillo en Bolivia donde enfrentarán un grande del país sudamericano como lo es Jorge Wilstermann.



AGENDA DE HONDUREÑOS EN EL EXTRANJERO:

- Estados Unidos



VIERNES 22 DE OCTUBRE:



(5:00 pm) Hartford Athletic vs Charlotte Independence (Juan Carlos Obregón)

SÁBADO 23 DE OCTUBRE:

(1:30 pm) Seattle Sounders vs Sporting KC (Roger Espinoza)



(5:30 pm) New York City vs DC United (Andy Najar)



(6:00 pm) Minnesota United vs LAFC (Joseph Rosales)



(8:00 pm) LA Galaxy vs FC Dallas (Bryan Acosta)

DOMINGO 24 DE OCTUBRE:

(2:30 pm) Tacoma Defiance vs LA Galaxy II (Danny Acosta, Gerson Chavez)



(3:00 pm) Austin FC vs Houston Dynamo (Boniek García, Mayor Figueroa)



(4:00 pm) San Diego Loyal vs Oakland Roots (Douglas Martínez)

- Europa



SÁBADO 23 DE OCTUBRE:



(8:15 am) Cádiz vs Alavés (Choco Lozano)



(11:00 am) Benfica B vs Académica (Jonathan Rubio)



DOMINGO 24 DE OCTUBRE:



(7:00 am) Lorient vs Girondins de Burdeos (Alberth Elis)



(7:00 am) Nacional vs Mafra (Bryan Róchez)



(8:15 am) Reggina vs Parma (Rigoberto Rivas)



(7:00 am) Aris ve Panetolikos (Deybi Flores)

- Centroamérica y resto del mundo

SÁBADO 23 DE OCTUBRE:

(3:15 pm) Jorge Wilstermann vs Royal Pari (Rubilio Castillo)



(7:00 pm) Alajuelense vs Guanacasteca (Alex López)

DOMINGO 24 DE OCTUBRE:

(9:00 am) Primero de Agosto vs Red Arrows (Brayan Moya)



(11:00 am) Comunicaciones vs Malacateco (Júnior Lacayo)



(4:00 pm) Saprissa vs Cartaginés (Roger Rojas, Elmer Güity)