¿Cuál será su destino? Clubes de la primera división de Francia están interesados en Alberth Elis

Se habla que son entre cuatro y seis millones de euros los que pagó el Girondins por el fichaje de Alberth Elis. En el pasado mercado de verano, al catracho no lo dejaron ir porque las ofertas que llegaron de clubes de Francia y de España eran muy bajas.

Los medios franceses están hablando mucho en relación al futuro de Alberth Elis, informando que el Girondins no dejará ir al hondureño por una cifra menor a la que pagaron al Boavista de Portugal cuando lo compraron.

Ya no es un rumor el hecho de que Alberth Elis puede salir del Girondins de Burdeos en este mes de enero, durante el mercado de fichajes de invierno en Europa.

La pregunta que se hacen todos ahora es: ¿Cuál será su destino? Alberth Elis podría salir en este mismo mes de enero y al parecer hay varias opciones.

En su momento, el Leeds United de Inglaterra había emitido un interés, pero eso no fue más allá. En los últimos días de la ventana de fichajes de verano, el FC Nantes había hecho una oferta, pero no fue suficiente. En Francia, el AS Mónaco pareció en un momento interesado, según el agente del delantero hondureño, pero hasta ahí llegó todo.