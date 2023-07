Alenis Vargas, el joven hondureño que figura en el Kansas City II: “Wanchope dijo que le recordaba a él”

El joven hondureño Alenis Vargas Valentín está siendo sensación en la MLS Next Pro de los Estados Unidos con el Sporting Kansas City II. El potente extremo derecho de 19 años anotó el fin de semana su primer gol con la institución norteamericana a la que llegó en abril procedente del fútbol de Costa Rica. En la actual temporada suma 10 partidos, la mitad de ellos como titular, y poco a poco ha tomado protagonismo, pues actualmente es el máximo asistidor del equipo (4) y es el jugador al que más penales le han provocado (3).

Actualmente, el equipo de Alenis Vargas marcha en la quinta posición de la Conferencia Oeste y pelea por entrar a los playoffs. La MLS Next Pro es la tercera máxima categoría del balompié estadounidense; las franquicias de la MLS ponen a jugar a sus filiales en este certamen. ”Me ha estado yendo muy bien y he logrado entender la idea del entrenador, soy el máximo asistidor y también el que menos partidos lleva ya que llegué cuando el torneo había comenzado. El idioma (inglés) no ha sido un problema porque tengo una base de cuando era pequeño. El asistente técnico del primer equipo ha bajado a verme y me ha dicho que estoy haciendo las cosas bien, que podría entrar en los planes de la próxima temporada”, dijo en primera instancia el novel legionario en su entrevista con DIEZ.

Vargas, puntero velocista de 1.88 metros de altura, es oriundo del barrio Barandillas de San Pedro Sula, y a pesar de no haber contado con una formación base, ha logrado militar en equipos como Olimpia y Cartaginés, aunque sin lograr debutar con la plantilla principal. ”Nunca tuve formación, mis padres siempre me obligaron a poner el estudio primero. Fue hasta el 2019, cuando tenía 16 años, que empecé a formarme en la Academia Leones, y de allí salí en diciembre del 2020 luego que Óscar ‘Cocli’ Salgado me reclutara al Olimpia reservas tras unas visorías. Entrené con el primer equipo y jugué amistosos, pero no llegué a debutar oficialmente; jugué un torneo de reservas Sub-18 que hizo la Fenafuth. Antes hice pruebas en Real España, pero no había sido ‘calificado’”, contó Alenis sobre sus inicios en el fútbol.

Vargas, futbolista que tiene como agente al tico Daniel Solís, no extendió su vínculo con el León para el 2022 al no estar “de acuerdo con las condiciones que le ofrecieron”, por lo que empacó maletas hacia Costa Rica para jugar en Consultans, equipo de Segunda División del cual es afiliado su representante. Para el torneo Apertura de ese año, Alenis se marchó al Cartaginés, club que venía de consagrarse campeón el campeonato anterior. En los Brumosos estuvo militando de julio hasta febrero del 2023, pero por trámites legales no pudo ser inscrito, pues su permiso de trabajo fue un problema que nunca se resolvió. “Hice buenas amistades y aprendí mucho de gente muy experimentada de ese país. Tuve la oportunidad de que me viera un histórico como Pablo César Wanchope, quien tenía confianza plena en mi y deseaba que me quedara en Cartaginés, pero me vieron unos ojeadores del Kansas y las condiciones que me ofrecieron eran mejores”, dijo el hondureño.

Y agregó: “Para el torneo anterior llegué tarde a la pretemporada y Wanchope ya era el entrenador del equipo. Cuando él me vio y se fijó en mi físico, decía que se acordaba de él cuando recién empezaba, y los compañeros me dijeron que con Wanchope tendríamos conexión ya que somos muy parecidos. Al ver mis características en la cancha, me dijo que contaría conmigo y tuviera tranquilidad. Sin embargo al llegar las visorías del Kansas City me aceptaron y me fui”. Alenis Vargas se describe como un “extremo derecho actual, fuerte, bastante rápido y de buen remate, buen pase, mi mejor virtud es la velocidad. Recientemente me había centrado más en ser asistidor, pero tras anotar mi primer gol sé que vendrán más”. El contrato del hondureño en el Sporting Kansas City II está vigente hasta el final de la temporada, pues está a préstamo desde el Consultans.