Alfredo Mejía no define su futuro en el fútbol europeo: "Tengo contrato con Levadiakos, pero no sé si continuaré"

Sin embargo, el yoreño aún no sabe con certeza si su regreso se concretará al club dueño de su ficha, ya que esperará por ofertas y así tomar una mejor decisión.

Alfredo Mejía todavía no define su futuro en el balompié europeo para la próxima temporada, esto a pesar de tener contrato con el Levadiakos de la primera división de Grecia.

"Todavía no tengo nada seguro, aún mantengo contrato con Levadiakos, pero creo que saldré. De Honduras sinceramente no tengo ofertas, tengo más mercado acá en Grecia, pero no descarto un regreso a Liga Nacional", dijo a DIEZ.

Cabe mencionar que el exseleccionado nacional hondureño estuvo muy cerca de concretar su regreso al Real España en 2024, pero el Levadiakos no lo quiso prestar ya que era muy importante para su equipo, del cual era capitán y con el que lograron el ascenso.

En la media temporada que Alfredo Mejía estuvo con el Kalamata FC mostró su valía al disputar 18 partidos y regalar una asistencia, rendimiento que le ha abierto el interés en otros clubes de la liga griega, sin dar pistas aún sobre ello.