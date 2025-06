Sporting Kansas de la MLS ficha a promesa hondureña de 16 años: anotó más de 70 goles en Texas

Brooks empezó a sonar fuerte tras destacar con el Aspire FC en la UPSL de Estados Unidos, donde ya sumó más de 70 goles y dos premios MVP dejando huella con su olfato goleador y determinación. Su imponente físico y velocidad lo hacen destacar como cualquier otro.

"Una vez me vinieron a buscar de Orlando City, me ha costado tomar la decisión porque no estamos pasando por un buen momento con la familia. Mis padres son luchadores y ellos hacen lo posible para que yo pueda jugar, pero mudarme a otro sitio es una lucha constante", manifestó a DIARIO DIEZ.