Edson Brooks, de subirse a “La Bestia” a goleador en Estados Unidos: ¡Formado en Houston Dynamo y apetecido en Europa!

Y agregó: “En una ocasión vi a mi padre corriendo para el tren con un cartón, como hacía frío, teníamos que cubrirnos”.

SU PASO POR LAS INFERIORES DE HOUSTON DYNAMO

Su talento lo llevó a las inferiores del Houston Dynamo, donde tuvo un fugaz paso. Sin embargo, no logró quedarse debido a situaciones familiares que lo obligaron a tomar otro rumbo.

Las impresionantes actuaciones de Brooks han llamado la atención de reclutadores, incluso desde Europa, pero su estatus de inmigrante han sido obstáculos en su camino.

“Una vez me vinieron a buscar de Orlando City, me ha costado tomar la decisión porque no estamos pasando por un buen momento con la familia. Mis padres son luchadores y ellos hacen lo posible para que yo pueda jugar, pero mudarme a otro sitio es una lucha constante”, enfatizó. En medio de ello detalló que “he tenido la opción para ir a Europa, pero todavía no puedo salir por mi estatus. Eso está frenando mis sueños, me han pedido hacer pruebas, pero no he podido”.