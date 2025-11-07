¡A silenciar al Atlético de Madrid! La marca que podría igualar el hondureño Kervin Arriaga en su visita a Madrid

El hondureño Kervin Arriaga se prepara para pisar el césped del Estadio Riyadh Air Metropolitano cuando su equipo, el Levante UD, visite al Atlético de Madrid. Este escenario representa una vitrina única, y "El Misilito" sabe que tiene la oportunidad de dejar huella. El partido está programado para el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 11:30 AM hora de Honduras. En su trayectoria, Arriaga se ha caracterizado por su despliegue físico, recuperación de balones y llegada al área contraria. Sin embargo, lo que muchos hinchas hondureños esperan es que iguale una marca histórica que hasta ahora solo dos compatriotas han logrado: marcarle al Atlético de Madrid. Los nombres de referencia son Anthony “Choco” Lozano, quien anotó para el Girona FC en la Copa del Rey ante el Atlético.

Por otro lado, el otro hondureño que ha perforado la portería del Atlético es Luis Palma, con un gol memorable en la Champions League cuando enfrentó al equipo madrileño con el Celtic FC. Es decir: hasta ahora, sólo Lozano y Palma han logrado marcar ante ese rival tan exigente. Arriaga tiene ante sí la oportunidad de sumarse a ese selecto grupo. Si Arriaga consigue anotar en esta visita, no solo estaría dejando su firma en un estadio histórico, sino que también igualaría esa marca de hondureños que han marcado frente al Atlético. Sería un momento simbólico para su carrera y un orgullo para la afición catracha. Además, llegaría con la motivación extra de que Levante necesita un buen resultado para impulsar su temporada.