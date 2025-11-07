¡A silenciar al Atlético de Madrid! La marca que podría igualar el hondureño Kervin Arriaga en su visita a Madrid

Por otro lado, el otro hondureño que ha perforado la portería del Atlético es Luis Palma, con un gol memorable en la Champions League cuando enfrentó al equipo madrileño con el Celtic FC. Es decir: hasta ahora, sólo Lozano y Palma han logrado marcar ante ese rival tan exigente. Arriaga tiene ante sí la oportunidad de sumarse a ese selecto grupo.Si Arriaga consigue anotar en esta visita, no solo estaría dejando su firma en un estadio histórico, sino que también igualaría esa marca de hondureños que han marcado frente al Atlético.Sería un momento simbólico para su carrera y un orgullo para la afición catracha. Además, llegaría con la motivación extra de que Levante necesita un buen resultado para impulsar su temporada.