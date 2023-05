Encontronazo entre jugador del Valencia y Antony Lozano: “El Choco vino a darme y luego se metió con mi madre, la insultó”

Sin embargo, ha surgido una polémica en torno al Choco ya que un futbolista del conjunto ‘che’ lo acusa de haberlo agredido cuando el compromiso ya había finalizado.

En declaraciones para DAZN, el español Hugo Duro reveló que Lozano lo buscó para agredirlo y luego se metió con su familia. Aclara que no es el primer encontronazo que ha tenido con el el jugador cadista.

“El Choco ha venido a darme y luego se ha metido con mi madre. Ya lo hizo en el partido de ida. Y encima ha insultado a mi madre y no me ha gustado. Espero que no lo haga más porque yo no le he hecho nada. No entiendo nada la verdad”, dijo molesto el atacante valencianista.

Lozano ingresó en el minuto 72 cuando el partido ya estaba 2-1 y según cuenta Hugo Duro, el catracho fue el detonante de la tangana que se armó al final del mismo.