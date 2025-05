Fernando Ortiz, técnico del equipo tuvo su peor torneo en la Liga MX con el Santos Laguna en el Clausura 2025 y ante la incapacidad de competir ha decidido dejar su puesto como director técnico en el equipo.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el Tano Ortiz ya no continuará con el equipo lagunero porque "el club no podía darle deportivamente lo que él pretendía", informa en Super Deportivo de AM.

Ahora, el joven presidente del club, Aleco Irarragorri, debe busca al sustituto del argentino, pero sobre todo regresar al Santos a ser protagonista en el futbol mexicano.

Durante su estadía en el Santos, el delantero hondureño ha logrado participar en 22 partidos y logró anotar cuatros goles.

Fernando Ortiz firma su peor torneo en Liga MX

Luego de su paso por América y Rayados, donde dirigió tres años y nunca pudo alcanzar una final, Ortiz llegó a uno de los clubes donde brilló como jugador y fue campeón, pero firmó su peor torneo en México.

En el Clausura 2025 solo pudo obtener siete puntos para ser el último lugar de la tabla, incluso menos de las 9 unidades que consiguió con Monterrey cuando fue despedido en el Apertura 2024 con apenas cuatro duelos.

En todos sus torneos completos, Fernando Ortiz siempre consiguió superar los 30 puntos, pero jamás logró superar las semifinales en la Liguilla.

Estadísticas Tano Ortiz en Liga MX

América: 43 juegos, 92 puntos, 71.3% efectividad

Monterrey: 38J, 74pts, 64.9%

Santos: 17J, 7pts, 13.7%