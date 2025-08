David Ruiz rompe el silencio tras la muerte de su padre y deja emotivo mensaje: "Llevaré tu apellido hasta la cima..."

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Ruiz expresó el profundo dolor que atraviesa tras el fallecimiento de su padre la madrugada del sábado 2 de agosto. "Un momento muy difícil para mí, uno que aún no parece real. He estado en negación, esperando que tal vez este dolor pase como un mal sueño”, comenzó el mediocampista.

Ruiz concluyó asegurando que, aunque físicamente su padre ya no está, su amor y memoria vivirán por siempre en él y sus hermanos. “Tu amor no termina aquí, vive en mí, en mis hermanos y en todo lo que hacemos”, expresó con mucho dolor el hondureño.

"Un momento muy difícil para mí uno que aún no parece real. He estado en negación, esperando que tal vez este dolor pase como un mal sueño. Pero sé que ahora es tiempo de enfrentarlo, de honrar tu vida y de comenzar el proceso de sanar aunque duela más de lo que puedo expresar con palabras.



Primero, quiero agradecerle a Dios por una de las mayores bendiciones que pudo darme en este momento la oportunidad de despedirme de ti mientras aún estabas aquí. Mirarte a los ojos, tomarte la mano, sentir tu presencia una última vez. Ese momento quedará en mi corazón para siempre.



Papa te amo muchísimo. Gracias por todo. Gracias por los hermosos recuerdos que nos diste a mis hermanos y a mí recuerdos que guardaremos por siempre. Gracias por las risas, la fortaleza y hasta las lecciones silenciosas que sin saberlo nos enseñaste.



Gracias por estar cuando podías, por estar presente cuando la vida lo permitió, y por hacer lo mejor que pudiste a tu manera. A pesar de los desafíos, tu amor siempre llegó a nosotros y lo sentimos.



Tenías un espíritu lleno de alegría y una presencia que levantaba a los que te rodeaban. Siempre te recordaré por tu energía vibrante, tu gran corazón y la luz que llevabas dentro.



Aunque desearía que tuviéramos más tiempo, encuentro paz sabiendo que ya no sufres. Creo con todo mi corazón que ahora estás en un lugar mejor rodeado de amor, abrazado por nuestro Padre Celestial, y finalmente en descanso.



Sé que nos estarás cuidando, protegiendo y acompañando en espíritu aunque no podamos verte. Tu amor no termina aquí vive en mí, en mis hermanos y en todo lo que hacemos.



Y te prometo, papá llevaré tu apellido hasta la cima. Viviré con propósito, con orgullo y con tu fuerza guiándome en cada paso del camino.Te extraño más de lo que puedo decir. Pero prometo llevar tu recuerdo con orgullo, decir tu nombre con amor y mantener tu luz viva en todo lo que haga.



Joaquin Antonio Ruiz Montoya, que en Paz descanses. Siempre te amaré papi", fue el mensaje de David Ruiz tras la irreparable perdida de su padre, Antonio Ruiz.