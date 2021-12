$!En el Nacional, Boniek García habla de las posibilidades de seguir jugando en el extranjero o regresar a Olimpia

“Estamos a la expectativa de algo en el exterior, sino acá (Honduras). Estuve entrenando unos días con Olimpia, estoy muy agradecido con ellos porque siempre están las puertas abiertas”, declaró Boniek a la radio HRN.

El jugador aseguró que “no hemos tenido ninguna plática” con los directivos para ficharle de cara el entrante Clausura 2022.

¿Tiene ofertas en el extranjero? Esto contestó García: “Estamos mirando afuera primero que todo, no hay nada concreto aún, pero es la prioridad.”

Respecto si también ha cerrado su etapa con la Selección de Honduras, que quedó fuera de la carrera por acceder al Mundial de Qatar al término de la primera vuelta de la octagonal, respondió.

“A la selección no le voy a cerrar las puertas a menos que me las cierren a mí. Hay juegos en disputa y no se pueden ir a regalar puntos. No quiero hablar de la selección, eso en otro momento”, concluyó Boniek García.