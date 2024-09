En Monterrey recordaron el fichaje de Alberth Elis y los motivos que le costaron para no adaptarse a la Liga MX

“Hay un punto bien importante: presupuesto. No teníamos un presupuesto, llegaba el equipo y con lo que alcanzábamos y lo que se adapta”, destacó en el programa de la radio RG La Deportiva.

Para luego destacar precisamente sobre el arribo del veloz delantero, quien llegó a los Rayados luegos de brillar con luz propia en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

IVÁN BARTON RECORDÓ EL POLÉMICO MÉXICO VS HONDURAS

“Tuvimos el caso de Alberth Elis, la joya de Honduras y lo trajimos, cuando lo compramos estaba jugando los Juegos Olímpicos en Brasil, no se me olvida ese día, porque fue el día que me informaron que no iba a seguir”, recordó.

Y agregó: “Alberth Elis llegó y le costó, quizá por la exigencia que tenemos o a lo mejor falta de paciencia, se fue al Houston Dynamo, llegó a Portugal y terminó en Francia, es difícil comparar porque en la época donde estuve no teníamos el presupuesto actual”.