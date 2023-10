Con destacada participación de David Ruiz; Inter de Miami logra empate ante New York City y mantiene esperanza de clasificación

Inter Miami y New York City FC se enfrentó el DRV PNK Stadium , por la fecha 35 de la Major League Soccer (MLS). El equipo que no contócon Lionel Messi, pero lograron rescatar un empate de oro 1-1.

El catracho David Ruiz continuó contando con la confianza de Gerardo Martino y su rendimiento está siendo muy destacado ante el New York City.

Leo Messi no pudo estar en la cancha, pero no se perdió el partido y estuvo presente en la graderías para apoyar a sus compañeros en este encuentro ante New York City.

A los 77 minutos, Santiago Rodríguez Molina abrió el marcador y puso el 1 a 0 en favor del equipo visitante.

Martino hizo alguna variantes para revertir el marcador, pero dejó a Ruiz en el terreno de juego y lo utilizó de lateral derecho, una posición nada común.