Entrenador de Cerro Largo lanza duras declaraciones contra Jorge Benguché: No es el jugador que esperaba y está con 11 libras de sobrepeso

Jorge Benguché no la pasa bien a nivel deportivo desde hace mucho. Le fue mal en Europa con Boavista, regresó a Olimpia y su presencia no surtió efecto, aún así, Fabián Coito en su momento confió en él y lo llamó a la Bicolor, pero tampoco pudo levantar.

Justamente cuando vimos sus videos y las recomendaciones que llegaron en lo primero que se pensó fue que justamente era un jugador con las características indicadas para este fútbol, pero como lo dije, todos tienen tiempos diferentes y está en poderlos esperar, lo que pasa que el equipo no anda bien, los resultados deportivos no los hemos conseguido y tenemos una plantilla nueva, así que vamos a esperar si él pronto causa esa reacción que debe tener y mostrar lo que en principio creímos que nos podían dar.

A veces parece fácil jugar en el fútbol uruguayo, pero es uno de los más difíciles para quienes vienen de fuera y no todos se adaptan al mismo tiempo, algunos lo hacen inmediatamente, otros en algún tiempo y otros simplemente no se adaptan. Acá es de mucho contacto físico, los árbitros dejan jugar, se golpean mucho y eso le ha costado a Benguché.

Nosotros tenemos carencias especialmente en ataque porque los delanteros que teníamos el torneo pasado se fueron y los que tenemos hoy están en un mismo nivel y dentro de se nivel, de los cuatro atacantes que hay, ninguno ha logrado satisfacer la necesidad del equipo y él específicamente (Benguché) lo que veo en los entrenamientos es a un jugador que no tiene problemas, entrena bien, no es que no le gusta hacerlo, todo lo contrario, es un profesional 100% en ese sentido.

¿Está dispuesto a esperarlo?

Es lo que he venido haciendo. He tenido la paciencia suficiente. Le he dado la confianza y en este estado de situación que estamos seguiremos apostando hasta mediados de año, una vez llegado el mes de julio que se abra el mercado de pases, si determinada cantidad de jugadores no se adaptó o no nos dieron lo que esperábamos en materia de rendimiento, hay que traer nuevos futbolistas y formar un club más fuerte y se termina el plazo. El fútbol va muy rápido y no se puede perder mucho tiempo.

En este momento hemos jugado el 50% del campeonato, mañana -viernes- jugamos y abrimos la fecha para empezar con el otro 50% y ojalá encontremos al jugador que esperamos.

Su préstamo finaliza a mitad a mitad de año y se juega su futuro en el club...

Así es, está dentro de esos parámetros, pero también su futuro propio. No es bueno ni fácil cuando un futbolista profesional pierde el nivel y le cuesta recuperarlo porque no entra en la lista de prioridad de los clubes y siempre se los digo, no pueden perder tiempo en el fútbol porque es corto.

¿Acostumbra a tener pláticas individuales con sus futbolistas, las ha tenido con Jorge Benguché?

Sí, hablo individual y grupal en forma constante, hay un diálogo, un ida y vuelta buscando que determinada cantidad de jugadores tengan el nivel que esperamos.