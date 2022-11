¡Fenafuth ya lo contactó! el canterano del Girona que desea jugar con Honduras: es catalán y tiene 17 años

Gerard reveló a DIEZ que recientemente fue contactado por la Fenafuth, sin embargo todo se quedó en pláticas y no fue convocado a ninguna Selección Menor.

“Se contactaron con mi representante, pero no, al final no llegaron a nada”. El joven español desea jugar con la Bicolor. “Sí lo he hablado varias veces con mi agente. Me dice que está hablando para ir a la selección de aquí, pero me gustaría ir con Honduras”.

Gerard Pedroza ha crecido viendo partidos de la Selección de Honduras, admira al mediocampista Mario Martínez y el año pasado estuvo de paseo por La Ceiba, San Pedro Sula y Puerto Cortés junto a su familia.

La temporada anterior disputó un total de 22 partidos y anotó un gol en la división de honor juvenil del campeonato español por el grupo 3.

En la presente campaña se perdió varios partidos por lesión y poco a poco ha recuperado nivel. Lleva cuatro partidos disputados de 11 en el campeonato. El fin de semana pasado jugó todo el partido en la victoria 2-0 contra el CD Ebro Sub-19.