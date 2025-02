Javier Mascherano sale al paso y explica la sustitución de David Ruiz en el partido amistoso ante Olimpia

Pese a ser un día especial para Ruiz, quien celebrara su cumpleaños 21 y enfrentando a Olimpia, club en el que tiene varios amigos, el momento no fue tan alegre, pero las razones fueron preventivas.

Sobre esta decisión Mascherano fue bien contundente y aseguró que no fue por un mal rendimiento del catracho, al contrario, fue para protegerlo.

“Fue una decisión física, David viene arrastrando una molestia, se descargó la zona de la pantorrilla y bueno, preferimos no correr ningún riesgo”, explicó a Deporte Total USA.

El timonel del equipo norteamericano fue un poco más allá y explicó el alcance de las molestias que viene sufriendo el volante hondureño con el club.

“No es que tiene una lesión, después de una determinada cantidad de minutos, comienza a sentir como que se le empieza a dormir la pierna, estamos haciendo un tratamiento, al principio no queríamos un tratamiento invasivo, esto le permite jugar no es una lesión pero lo que antes empezaba a los 60 minutos ahora empieza a los 30, no queríamos correr ningún riesgo”.