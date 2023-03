Johann Chirinos, la joyita catracha que juega en Alemania: “Me enamoré de Honduras, sueño con jugar el Mundial de 2026”

9,147 kilómetros es la distancia entre Honduras y Alemania, país donde el juvenil Johann Chirinos está brillando con los colores del Greuther Furth, equipo que milita en la segunda división. El volante de sangre catracha, que tiene cinco meses de vivir en territorio alemán, contó a DIEZ su experiencia con las reservas del club. En Alemania vive con su familia, quienes han sido parte vital para la formación de un futbolista que sueña con vestir los colores de la Selección de Honduras. Además, reveló todo lo que sucedió cuando formó parte del microciclo Sub-17 con la Bicolor, en el 2021, año en el que fue dirigido por el hoy mundialista Luis Alvarado. En la actualidad la joyita catracha usa el dorsal ‘10’ con el Greuther Furth que podría subirlo a las reservas especiales, último peldaño para jugar en el primer equipo. Chirinos también cuenta lo mucho que le gustaría defender los colores de la Bicolor, su equipo favorito en Honduras, el pedido que le hace al entrenador de la Sub-20, dónde se ve dentro de cinco años en el fútbol y el tema de Keyrol Figueroa, hijo del excapitán de la “H”. - ENTREVISTA CON JOHANN CHIRINOS - ¿Cómo fueron los inicios de Johann Chirinos en el fútbol? Empecé a jugar al fútbol en Texas, desde los tres años, siempre me gustó jugar en la parte de ataque y mi papá fue clave porque el me enseñó a jugar. ¿Cuál fue la motivación para que se dedicara en esta profesión deportiva? Sin duda que mi papá, él jugó en un equipo en Miami, Florida. Fue gracias a él que fue mi punta de lanza para dedicarme a jugar al fútbol. ¿Cuál es la posición preferida de Johann Chirinos en el campo de juego? Me gusta jugar más al ‘10’, como jugador de ataque porque me gusta hacer goles, asistencias, ayudar a los delanteros y agarrar el balón; cuando yo lo tengo puedo hacer lo mejor por el equipo y para mí también. ¿Cuáles son tus fortalezas dentro del campo de fútbol? Creo que mi juego es importante para que mi equipo se pueda desarrollar, soy creativo e inteligente en el campo.

¿Cuáles son los logros de Johann Chirinos? Gané el Manchester City Cup. Después nos fuimos a España donde quedamos en tercer lugar en un torneo en el que compitió Real Betis y Real Madrid. He ganado varios. ¿Dónde te ves durante los próximos cinco años el fútbol? Ojalá pueda jugar el Mundial del 2026, yo me veo jugando la UEFA Champions League y con los mejores equipos que hay en Europa. - Greuther Furth - ¿Le ha costado adaptarse al fútbol de Europa tras su paso por el Orlando City y Atlanta United? El nivel aquí es mucho más intenso, más físico comparado con Estados Unidos. Me he adaptado muy bien porque yo creo que tengo buen nivel y estoy bien porque el Greuther Furth me acogió bien.

¿Ha notado diferencias en el fútbol de Estados Unidos con el de Europa? Es más intenso, todos los futbolistas saben jugar. Es más, si no tienes el balón te tenés que saber defender con sistemas tácticos más complicados Su entrenador jugó para la selección de Alemania, ¿Cuáles son los consejos que le brinda en los entrenamientos? En cada cotejo me menciona que haga mi mejor partido, el fútbol que tengo es más de calma y de tocar el balón; él hace mucho énfasis en ello. ¿Cuáles son sus números en los partidos que ha disputado con el Greuther Furth de Alemania? Son partidos sumamente complicados. En días anteriores me enfrente al TSV Múnich y Augsburg, en el caso del último rival fue un duelo difícil. Además, jugar en el fútbol alemán es motivante porque te ayuda a seguir creciendo.

¿Cuál es su día a día en Alemania? Lo primero que hago es asistir a la escuela a través de la computadora. Después me voy a la práctica como a las 5 de la tarde para trabajar en la parte física y táctica dentro del campo. Greuther Furth avanzó a semifinales de Copa Alemana, ¿tuvo minutos? Sí jugué, empatamos y después no fuimos a penales donde ganamos.

¿Cómo va con el idioma alemán? Es muy difícil entenderlos, pero todos los jugadores hablan en inglés y estoy entendiendo poco a poco, mis compañeros me ayudan y estoy recibiendo clases para entender más. ¿Entre el fútbol de Alemania comparado al de Estados Unidos, cuál le ha gustado más? El alemán, todo es más rápido, más intenso, me gusta porque los futbolistas tocan rápido el balón. ¿Hace cuánto vive en tierras bávaras? Tengo cinco meses. ¿Cómo va en liga con las reservas del Greuther Furth? Ahorita vamos en primer lugar, si quedamos en esa posición ganaremos un trofeo y jugaríamos en la Bundesliga 1. - Selección de Honduras - Mencionó que le gustaría jugar el Mundial de 2026. ¿A qué país le gustaría defender? Me gustaría defender a la selección de Honduras. Johann Chirinos estuvo en microciclos con la Sub-17 de Honduras en plena pandemia, ¿cómo fue esa experiencia? La experiencia fue muy bonita, era mi primera vez. Me enamoré del país, me gustó compartir con los futbolistas, son muy humildes y trabajan duro. En la actualidad me comunico con Roberto Osorto, futbolista que brilló en la Sub-17. Me estoy comunicando con Exon Arzú. ¿Qué le comentan ellos? Yo le mandé un mensaje a Roberto Osorto, fue uno de los mejores jugadores del Premundial de Guatemala, era el capitán y jugó muy bien.

¿Qué fue lo que más le gustó cuando vino a Honduras? ¿Probó la gastronomía catracha? Comí de todo: baleadas y carne asada. Mi mamá sabe cocinar muy bien, me gustó mucho la comida de Honduras. ¿Han habido más acercamientos o se enfrió todo?¿Te gustaría defender la bandera de La H en el Mundial de Indonesia Sub-20? No, aún no, actualmente sigo trabajando para recibir un llamado, ojalá que sea pronto porque me gustaría vestir los colores de Honduras en el Mundial de Indonesia Sub-20. ¿Tiene en regla todos los documentos hondureños? Sí, todo está en regla, tengo el pasaporte hondureño. ¿Tuvo la oportunidad de ver algunos partidos de la Sub-20 de Honduras en el Premundial? Vi muchos de los partidos con mi papá. Me gustó mucho porque los estadios estaban llenos, ojalá pueda jugar ahí alguna vez.

¿Le ha contactado otra federación para militar en la selección de su país? Mi agente se ha estado comunicando conmigo porque podría tener un chance para jugar con la selección de Estados Unidos. Pero por los momentos sigo trabajando para recibir algún llamado. ¿Qué opina sobre Keyrol Figueroa, quien fue la estrella de Estados Unidos en el Premundial a pesar de nacer en Honduras? Jugar en Europa es un nivel muy alto, tienes que hacerlo muy bien para jugar acá, él hizo muchos goles, tiene buen toque, está jugando con uno de los mejores equipos como lo es el Liverpool y lo está haciendo muy bien. ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con Keyrol Figueroa? No, todavía no, pero lo vi en el Premundial y lo hizo muy bien. ¿Qué le pide Johann Chirinos al técnico de la Sub-20 de Honduras de cara a la convocatoria oficial para encarar el Mundial de Indonesia? Solo quiero un chance para jugar con Honduras. Me enamoré del país porque mi familia nació y vivió allá, quiero una oportunidad para hacer la diferencia.