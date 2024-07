Jonathan Rubio le da la bienvenida a Bryan Róchez y confiesa que: “Mi carrera no se ha valorado”

Creo que África me está dando algo que a lo mejor faltaba, ese contacto físico que no estaba acostumbrado en Europa, he aprendido a ser más fuerte, ahora el contacto debe ser marcado. De las cosas que he mejorado es el tema de la parte física, es un fútbol rápido, de mucha transición, es un juego de ida y vuelta.

Solo Dios lo sabe. Yo digo que el fútbol es una eternidad en un año, quiero permanecer el máximo de tiempo fuera de Honduras, de 14 años me fui de aquí, mi familia está establecida en Portugal, mis padres están allá, mi familia. Prácticamente es el lugar que escogimos para vivir, pero volver a Honduras sería algo que realmente solo Dios. Me gustaría jugar un torneo con Real España, ese es uno de mis sueños, ya no importaría ninguna situación, es un deseo, pero ahora lo veo lejos.

Sí, recibí ofertas de Portugal en el mercado de invierno, pero no pienso salir, a no ser que sea algo mucho mejor y me compren, lo importante es pelear por los títulos.

Muy bueno, Honduras arrancó con dos títulos, es un nuevo proceso, hay que tener paciencia. Si algún día tengo un llamado, perfecto, pero tengo plena conciencia que, si jugando en Portugal no me convocaban, ahora es más difícil, de mi parte siempre abierto.

¿Se equivocó Rueda al no llamar a Quioto para los partidos ante México y el inicio de la Eliminatoria?

Siempre he dicho que la opinión de los entrenadores se tiene que respetar, nos guste o no, siento que el tema de que él esté en una Liga de Arabia no influye, todos vemos cómo Arabia está mejorando muchísimo. Al final, el que es buen jugador lo será en cualquier lugar, pero el profesor Rueda no lo convocó, ellos sabrán lo que ha pasado, solo el profesor sabrá cuándo lo tomará en cuenta.

¿Qué pasó en la terrible noche que perdimos 1-4 ante Estados Unidos, en qué nos estancamos?

Me acuerdo que estábamos ganando 1-0 en el primer tiempo, veníamos de empatar ante Canadá, empatamos ante El Salvador. En casa estábamos haciendo un gran partido siendo superiores. En el medio tiempo Fabián Coito decidió hacer tres cambios, uno de los cambios fui yo, después no fui tomado en cuenta.

¿No le cierra las puertas a la Selección de Honduras?

Siempre he dicho que a la Selección no se le puede decir no. Al final, nosotros no decidimos, respeto la decisión del profesor.

¿Es injusto que no lo llamen a la Bicolor?

Hay muchas personas que menosprecian la Liga de Angola. En mi caso se menospreció jugar en segunda de Portugal, pero hay mucho desconocimiento, una segunda división de Portugal tiene mucho nivel, ahora juego en el séptimo mejor club de África, es un club grande, se piensa que es fácil por ser Angola.

De ser injusto no sé cómo calificarlo, mi carrera no se ha valorado el estar afuera, el haber jugado en segunda división siempre se vio como que era poco, algo insignificante, a nosotros no nos sobra nada. A mí me gustaría que hubieran unos 10 jugadores en Grecia, Angola, Portugal, se me hace raro.

Partidos de Nations League en septiembre y octubre, si no te llaman, ¿le dirás adiós a la Selección de Honduras?

No tengo un tiempo que me convoquen, eso no me quita el sueño, realmente ni miro las convocatorias, los partidos sí los intento ver, es algo que hace mucho no me enoja ni me entristece, me da igual. Al final, si un día llega el llamado, bienvenido sea, es algo bonito.

¿Cuáles son los cambios de Reinaldo Rueda en comparación con Fabián Coito?

No puedo hablar mucho del profesor Rueda porque estoy lejos, no estoy adentro, no sé cómo trabaja. El profesor Coito me gustaba con su filosofía de trabajo, le gustaba mucho los jóvenes, pero no puedo opinar mucho.