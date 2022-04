Joseph Rosales al descubierto: Su actualidad con Minnesota United, la amistad con Kervin Arriaga y el mensaje de despedida del Bolillo Gómez

Todo tiene su revancha, esta es una frase que Joseph Yerimid Rosales Erazo ha acogido como propia al desglosar lo que ha sido su vida futbolística desde ser goleador en el Mundial Sub-20 de Polonia y un jugador importante en el torneo Preolímpicos de México a llegar a la MLS y debutar en la selección mayor de Honduras.

El teléfono de Rosales sonó y con mucha amabilidad contestó a Diario Diez desde su apartamento en Saint Paul, Estados Unidos, para responder cada una de las interrogantes que se iban abordando.

El mediocampista del Minnesota United analizó lo que han sido sus primeras dos temporadas en el equipo y nos contó que su préstamo está por finalizar, pero que su objetivo es lograr cerrar la opción de compra que va por buen camino.

En la amplia entrevista, el capitalino habló de la buena relación que tiene con Kervin Arriaga, lo que suelen hacer para mantener vivo el folclore catracho y no desaprovechó para confesar lo que le recomendó Hernán Bolillo Gómez previo a su destitución.

-LA ENTREVISTA-

La MLS es un fútbol muy diferente al centroamericano. ¿Cómo te has ido acoplando?

Me he acoplado de gran manera porque hay muchos compañeros latinos y eso me ha ayudado para poder ponerme al día.

¿Cómo te has sentido en el Minnesota?

Contento de estar aquí. He tomado a Minnesota como mi casa, la confianza de los compañeros, del entrenador que me ha hecho sentirme muy bien. Ya me acostumbré a todos los factores, el clima que ha sido lo más difícil.

Ya son dos temporadas con el equipo. ¿Qué te ha dejado esto?

Correcto. Ya son dos temporadas y pienso que esta ha sido muy buena a pesar de que recién viene comenzando, he tenido más minutos y confianza por parte del técnico. El año pasado venía arrastrando una lesión y eso no me dejó alcanzar mi mejor versión, pero este año ha sido todo lo contrario.

¿Cómo resumirías tu participación desde tu llegada?

Desde mi llegada al equipo he aportado mi granito de arena, es lo que uno siempre trata de hacer en los partidos. El técnico tiene presente mi participación y por eso me ha tomado en cuenta, tiene confianza en lo que yo puedo hacer y hasta he ocupado posiciones que no son mis naturales.