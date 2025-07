Kervin Arriaga le dice adiós al Zaragoza y este sería su nuevo club en el extranjero: "Es el momento de despedirme de todos"

Luego que el volante hondureño y su equipo, el Partizán, dueño de su ficha no llegara a acuerdo con el Real Zaragoza, el destino de Arriaga está definido.

Sin embargo, si el fichaje no se concreta el 'misilito' tendrá que regresar al Partizán de Belgrado.

DIARIO AS EXPLICA LA SITUACIÓN DE KERVIN ARRIAGA

Hoy finaliza el plazo acordado en su préstamo para ejecutar esa opción voluntaria y el club aragonés , aunque no hará oficial su decisión, ya le ha comunicado formalmente su decisión al Partizan y al propio futbolista, que se encuentra con su selección disputando la Copa Oro.

Era un secreto a voces desde que hace veinte días el nuevo director deportivo Txema Indias dejó absolutamente en el aire su continuidad, pero ya es definitivo. Real Zaragoza no ejercerá su opción de compra sobre el hondureño Kervin Arriaga.

Indias prácticamente descartó a Arriaga en su presentación oficial: “Ficharlo en propiedad en las condiciones actuales sería cometer una irresponsabilidad económica. Y no puedo ocultarlo”, y ha sido imposible reconducir la negociación con el jugador, cuyo salario es importante para la economía del Zaragoza.

La opción de compra que se firmó en enero con el Partizan de Belgrado sobre Arriaga era obligatoria en caso de ascenso y se estableció en 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de un futuro traspaso, aunque en posteriores conversaciones se alcanzó un pacto verbal para rebajarla a 400.000 euros. Por su parte, a esa opción se le vinculó un contrato de tres años con Arriaga con un salario de partida de 800.000 euros brutos que superaba el millón de euros en la tercera temporada.

“A todos los zaragocistas nos encantaría contar con Kervin, pero hay que sacar números. Ojalá Kervin pueda estar, pero hay que analizarlo bien. Si el club puede hacer que esté aquí, para todos será mejor. Pero si no se puede pagar su salario, no se va a quedar. Yo también quiero muchas otras cosas que no se pueden pagar...”, dejo dicho Gabi nada más renovar su contrato con el Zaragoza, reforzando así las palabras de Indias.