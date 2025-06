Rubilio Castillo no seguirá en el Pereira, pero otro club sudamericano pone sus ojos en él: ¿Cómo está su situación?

Rubilio Castillo es uno de los legionarios hondureños que no tienen su futuro definido, esto a pesar de tener convenio firmado con el Deportivo Pereira de Colombia por seis meses más.

No obstante, a pesar que el club desea que el jugador continúe, el director técnico venezolano Rafael Dudamel no cuenta con el catracho, de hecho le exteriorizó que no entra en sus planes.

De cierto modo que el hondureño tendrá que buscar acomodo en otro club, pero antes el Deportivo Pereira deberá cancelarle al jugador unos salarios atrasados que tiene y buscarle una salida a los seis meses de contrato que tiene con ellos.