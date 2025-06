Roger Espinoza defiende a la Selección: "Si quieren hacer un Tik Tok o pintarse el pelo antes de un partido, que lo hagan"

A pocas horas de que se dispute los cuartos de final de la Copa Oro entre Honduras y Panamá, el ex seleccionado Roger Espinoza analizó como ha visto a la Bicolor en este torneo de Concacaf.

Asimismo, Roger Espinoza que se retiró del fútbol profesional a finales de junio de 2024, después de una carrera de 16 años, principalmente con el Sporting Kansas City, defendió a los jugadores con que estamos en una era digital y que no hay que criticarlos si utilizan las redes sociales para bien.

¿Qué estás haciendo en estos momento tras su retiro?

Yo sigo con el Sporting Kansas City y estoy como asistente técnico del primer equipo y también trabajando en el desarrollo de los jóvenes y con las academias. Prácticamente estamos trabajando en varias cosas del club y esperemos mantenernos.

Te sorprende que estés trabajando de eso y no en lo que te preparaste con respecto a comunicaciones

Creo que uno siempre dice que si no hubiera sido jugador profesional, a uno le hubiese gustado estar en el ámbito del fútbol y esta es una labor que me tocó y estamos disfrutando.