Las confesiones de Luis Palma desde Grecia: Su charla con Edwin Rodríguez, el gesto con un campeón de Champions League y ¿tiene ofertas?

Asimismo en la extensa platica comentó que ya está a un 90% de volver a los terrenos de juego, habló de lo que espera para su futuro inmediato, reveló la charla que tuvo antes de que Edwin Rodríguez regresara a Honduras y nos confesó la gran experiencia que tuvo con un campeón de Champions League.

Además no dejo escapar el momento para referirse a la selección y su reto con la misma.

-LA ENTREVISTA CON DIEZ-

¿Cómo lograste adaptarte tan rápido al fútbol europeo?

Me costó un poco, más de un mes, pero encontré buenas personas por acá, compañeros que hablan español y me ayudaron a acoplarme mejor al grupo. Después de algún tiempo fui teniendo minutos y me tenía confianza por la oportunidad que me estaban dando, todo eso me fue ayudando con una mejor adaptación.

¿Es está la mejor temporada de tu carrera?

Sí, el año pasado llegué a mitad de temporada anoté dos goles y algunas asistencias, en esta realicé la pretemporada y con eso me puse a tono para todas las competencias que se nos venían. Por ahora esta es una de las temporadas que no voy a olvidar.

¿Cuáles crees que son los puntos fuertes para tu éxito?

Creo que ha sido la perseverancia y la disciplina que he tenido bastante la verdad eso me ha llevado a un nivel muy alto. Además soy una persona con mucha autocrítica, después de los partidos veo las jugadas y remarcó lo que considero que no hace bien.

Una lesión te cortó el gran momento que venías teniendo con el Aris, ¿cómo te sientes ahora mismo?

Correcto lo he comentado con varias personas que venía muy bien con el equipo, pero la lesión me paró. Ahora me estoy recuperando y esperemos en Dios que el domingo ya pueda volver a jugar.

¿Caíste como anillo al dedo a tu equipo, al parecer todo ha sido felicidad?

Con todos los compañeros me llevo muy bien. Soy una persona carismática qué pasa alegre, me gusta trasmitir cosas buenas a las personas. Hay un vínculo fuerte con el club.

¿Eres el que pone el ritmo en el camerino y los viajes?

Soy el Dj, el que pone la música en todos lados.

El fútbol griego se ha convertido en un nuevo horizonte para Honduras. ¿Qué opinas de eso?

La liga griega es muy competitiva, no me gusta hablar, muchos dice que no es la gran cosa o comentarios parecidos, pero para que vengan jugadores de elite a jugar aquí es porque llama la atención. En tu caso ya te has codeado con jugadores de la calidad de Marcelo o James Rodríguez, ¿cómo ha sido esa experiencia. Son jugadores con los que me crecí viéndolos por la televisión y ganando Champions League y mira ahora me han marcado o yo los he marcado. Los sueños se hacen realidad, yo nunca me imaginé que un día iba a lograr jugar contra ellos.

¿Tuviste alguna experiencia personal con alguno de ellos?

Nosotros jugamos tres partidos seguidos contra Olympiacos y en el penúltimo partido cambié de camisa con James Rodríguez. Le pregunté ¿cambiamos camisa? y me dijo sí, mira que no tengo muchas 17 y yo me sentí muy alegre. Espero hacer lo mismo con Marcelo.