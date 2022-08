¡Nuevo legionario! Hondureño de 17 años ficha por equipo en la Tercera División de España

Flores formó parte de la Academia del Barcelona en tierras estadounidenses y fue visto por uno de los visores del club español cuando disputaba un torneo de fútbol. Desde entonces, se mantuvo el contacto hasta llegar a su fichje.

Emerson Flores empezó a jugar desde los 5 años y su pasión por este deporte nació desde que era pequeño, viendo a su papá, ya que siempre estaba alrededor del fútbol.

“A mi papá le encantaba jugar y yo siendo tan pequeño, lo miraba en la televisión y desde entonces es como un amor que siempre he tenido y he querido estar en la cancha y tener una pelota en mis pies, eso es lo que más me gusta”, comentó Flores.