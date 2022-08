La agenda de la legión: Hondureños tendrán acción en Noruega, España, Italia, Francia, Portugal y en las ligas de MLS y Costa Rica

El jueves también, solo que a la 1:00pm, en horario nacional, el Cádiz del Antony “Choco” Lozano tiene un juego por el Trofeo Ramón de Carranza contra el Atlético de Madrid de Diego el “Cholo” Simeone.

Ya el viernes, antesala del fin de semana, en Italia la Reggina de Rigo Rivas tendrá acción en partido oficial ya que a la 1:15pm se miden a la Sampdoria, esto por la Coppa Italia.

Ya el sábado se da por comenzada la temporada en Europa y con ello se viene el debut en la Ligue 2 de Francia del problemático Bordeaux, equipo dueño de la ficha del hondureño Alberth Elis. El club galo debuta en la segunda categoría tras su descenso a las 11:00am contra el Rodez. El catracho sigue en la rampa de salida y su aparición es una incógnita.

El sábado también a las 10:00am tendrá acción en la Primera División de Noruega el HamKam del lateral izquierdo Kobe Hernández contra el poderoso Rosenborg y en España, el Cádiz del “Choco” tendrá el último amistoso antes del inicio de LaLiga a la 1:00pm contra Sevilla.

También debutará el catracho mediocampista Jonathan Rubio con nuevo club en Portugal. El seleccionado hondureño lo hará con la camiseta del Académico de Viseu frente al Benfica B por la primera fecha de la segunda lusa.

Bryan Róchez, con nuevo club, el domingo, debuta en la Primera División de Portugal con el Portimonense. El juego ante el Boavista será a la 1:30pm, hora centroamericana.

- LA AGENDA DE LA LEGIÓN -

MIÉRCOLES

5:00 pm: Charlotte vs DC United

5:30 pm: Columbus Crew vs CF Montréal

JUEVES

11:00 am: Maccabi Tel Aviv vs Aris FC

VIERNES

1:15 pm: Reggina vs Sampdoria

SÁBADO

11:00 am: Rodez vs Bordeaux

11:00 am: Benfica B vs Académico de Viseu

5:30 pm: CF Montreal vs Inter Miami

5:30 pm: DC United vs New York Red Bulls

6:30 pm: Sporting Kansas vs Galaxy

7:00 pm: Colorado Rapids vs Minnesota United

8:00 pm: Guadalupe vs Alajuelense

DOMINGO

1:30 pm: Portimonense vs Boavista