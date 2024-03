El técnico Luis Alvarado revela por qué fichó en Estados Unidos: “En Honduras no se nos da el valor que merecemos”

Fueron seis meses agridulces. No recibí sueldo ya que me quedé sin trabajo ante la tardía resolución de la Fenafuth sobre mi continuidad, pues esta llegó tres meses después (octubre) y ni en reservas especiales podía dirigir ya que la competencia futbolística estaba activa.

Ya no estamos para seguir demostrando, también hay que recibir a cambio una remuneración económica decente. Mi deseo es conocer la estructura de Estados Unidos desde adentro y así yo poder crecer. No tengo ningún problema en picar piedra, voy con una mochilla llena de sueños, espero seguir escalando.

Cuando Josué me consultó si conocía a alguien con dichas características, bromeando dije ‘pues yo’, pero en realidad estaba esperando si me iban a renovar en la Selección, y de allí dirigente me habló, a lo que le expliqué mi situación. En ese entonces, me encontraba sacando la Licencia PRO en España y estaba a la espera de la Fenafuth, por lo que le comenté que si me esperaban, podía fichar con ellos.

¿Contó con ofertas de clubes en n Honduras?

Sí, tuve un par de llamadas, pero aquí lo complejo son las oportunidades. Como bien sabemos, los técnicos hondureños no somos prioridad en Liga Nacional.

En el Ascenso sí hay oportunidad, pero no están las condiciones económicas, pues o te pagan poco, o no te pagan nada, y cuando termina el torneo dejás de recibir sueldo. Mientras que en mi nuevo equipo, la temporada inicia en abril, pero como ellos conocen que me encuentro sin gozo de salario, me han renumerado los meses de febrero y marzo. La estabilidad económica en estas alturas es primordial.

¿Considera que los clubes de la Liga Nacional le cerraron las puertas?

No le sabría decir eso porque para nadie es desconocido que para digirir a los cuatro grandes debés ser un extranjero o haber ganado antes un título. Dirigir en Primera División siendo hondureño no es fácil, estos equipos lo que más te dan es solvencia financiera, pero no es fácil darle la oportunidad a un joven.

Yo entiendo la postura de algunos clubes de no “arriesgarse” con alguien nuevo, mientras que en otros países sí se arriesgan, a lo que hay que agradecer.

Pero de esa manera, es difícil que se produzcan técnicos nacionales de buen perfil...

Sí, porque solo nos ven cuando están peleando descenso o cuando ya el equipo está descendido. Si recuerda, cuando debuté como técnico de la Liga Nacional a mis 31 años, el Honduras Progreso peleaba la permanencia y la logramos conseguir, pero no recibí salario.

A parte de eso, oportunidades no hay, y por eso los entrenadores hondureños no muestran su calidad porque son sometidos a clubes con problemas financieros y situaciones deportivas críticas.