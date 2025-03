Hace unos meses, el jugador hondureño Luis Álvarez daba el salto al fútbol europeo tras ser fichado por el A.D. Alcorcón, club que pertenece a la tercera división profesional de España. Álvarez, ex jugador de los Lobos de la UPN, dejaba de ser jugador del equipo de Estados Unidos, Charlotte Independece, para firmar por dos años con el club de Madrid, Agrupación Deportiva Alcorcón. ‘Loki’, como es conocido por sus amigos, llegó al Alcorcón a finales del año pasado y donde había firmado por dos años con el primer equipo, estando disponible para jugar hasta enero del 2025.

Sin embargo, esta noticia se volvió una frustración para el hondureño tras su no fichaje al fútbol español. Y es que el periodista español Alejandro Caballero de Diario AS reveló en su cuenta de ‘X’ que: “Luis Álvarez, jugador hondureño que ha estado entrenando con el equipo últimamente, NO se va a quedar. No fichará por el Alcorcón por cuestiones burocráticas, me dicen”.

Ante esto, Diario Diez quiso hablar con el jugador para que nos contará la verdadera razón de su inesperado regreso al fútbol estadounidense con el Charlotte Independece .

PALABRAS DE LUIS ÁLVAREZ A DIARIO DIEZ

¿Cómo había llegado tu fichaje al Alcorcón? Mi fichaje a un club histórico de la ciudad de Madrid, se dio gracias a la muy buena temporada que tuve el año pasado con el Charlotte. ¿Quién te contactó y qué contrato te ofrecieron? Casi a mitad de temporada se contactaron con mi agente y él me comunicó que había una gran oferta de un equipo español y que se podía dar todo antes de terminar la temporada con mi equipo actual. Al final mi fichaje se concretó al terminar la temporada

¿Al llegar a España ¿Qué fue lo que pasó? Llegué a España y nada fue como lo pensé. Me trataron como cualquiera, como si hubiera ido a hacer una prueba al equipo cuando ya había firmado un contrato de dos años. ¿Qué pasó con el contrato que firmaste? ¿Qué incluía? Lastimosamente tuve que rescindir mi contrato por incumplimiento de contrato donde todo estaba escrito y firmado por el club. Al final todos los beneficios que salía en mi contrato fue todo lo contrario ala hora de llegar a España

¿Cuáles fueron las cosas que no cumplieron como equipo?: No pagaron el traspaso a tiempo. En mi contrato estaba escrito un lindo apartamento amueblado para mí y otra persona más, sin embargo, me llevaron a vivir a un “piso”, como le llaman en España, donde vivíamos 4 personas. No pagaron el mes de enero que tenían que haber pagado sin importar si se daba el fichaje o no mis papeles y mi permiso tenía que estar en regla antes del 15 de enero pasaron los días y no estuvieron listos nunca Tenía que estar inscrito en la liga antes del 15 de enero no lo hicieron Hay una noticia que su fichaje no se dio por “cuestiones burocráticas. ¿Qué opinas de eso? La verdad no entiendo el por qué se dice esos comentarios en ningún momento mi fichaje en España no se dio por jugar burocrática, mi fichaje no se dio por incumplimiento de contrato. Incluso hablé con varias personas en el equipo de Alcorcón y me di cuenta que no es la primera vez que sacan una noticia como esa por qué ya se lo han hecho a varios jugadores que pasaron el mismo problema que yo también pasé.

¿Cómo vivías en España? La verdad vivía muy mal. Estaba en un cama que si me daba vuelta me caía al suelo. En el contrato se me había prometido apartamento para mí y otra persona, al final éramos 4 jugadores donde solo había una cocina, un refrigerador y un baño para todos. No teníamos televisor, no teníamos internet. Lo único que teníamos era lavadora, pero no teníamos lugar para secar la ropa y nos tocaba ponerlas en las sillas del comedor.