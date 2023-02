“Loki” Álvarez, de la UPN al fútbol de Estados Unidos: Cuenta su experiencia con Nazar y aspira ir al Mundial de Indonesia con la Sub-20

El exjugador de la UPNFM reveló a DIARIO DIEZ que él fue como ellos y que por esa razón quería volver a recordar lo que se siente estar en ‘casa’.

-ENTREVISTA-

¿De dónde nace tu apodo ‘Loki’?

El apodo de Loki, fue un apodo que me pusieron cuando estaba pequeño y nunca supe porque me decían así,(entre risas, mencionó que talvez por Loco) pero me quede con ese apodo. Al final me he dado cuenta que la gente me conoce más por Loki que por Luis.

Entrando un poco en tu vida. ¿Tienes raíces futboleras o creciste ya con talento?

Sí, mis raíces vienen desde mi papá que fue jugador. No tuve el deseo de verlo jugar, pero me hubiera gustado. Mi papá es José Álvarez y jugó en Victoria, Federal y fue seleccionado Sub-23 en las Olimpiadas Montreal, Canadá. Mi papá compartió con ‘Shinola’ Matamoros.

DATO: ‘Shinola’ fue figura destacada de Olimpia en los sesentas y setentas cautivando por su prestancia para jugar al fútbol. Pero también se caracterizó por su rudeza y jugó con Mallorca en España. Es parte del León campeón invicto en la temporada 1969-1970.