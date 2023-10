La entrevista de Marca a Luis Palma: Cuenta por qué no le gusta que le digan “Bicho” y le recuerdan los nueve goles de Haaland

Palma cuenta que nunca se imaginó llegar hasta uno de los clubes más grandes de Escocia.

“No me pasaba por mi mente, yo sólo era un chico que quería ser feliz jugando al fútbol, pero hubo personas que me motivaron a tomar el fútbol como un trabajo a mi corta edad, a tomar una responsabilidad. Así que lo fui haciendo y es una bendición de Dios que ahora estoy en el club más grande de Escocia. Mis papás están más orgulloso que yo, me da tranquilidad”, señaló a Marca sobre el cambio que ha dado su vida.

En Marca destacan la trayectoria de Luis Palma desde el Vida hasta su paso por el Arís FC de Grecia.

“Yo lo que le pido a Dios es que me mantenga humilde y tranquilo y que me lleve paso a paso en cada momento, etapa de mi vida, escuchando los consejos que me pueden ayudar en un futuro. Desde aquel 2021han sido años de mucha bendición que me han marcado mucho la carrera”, destacó.

Isaac Suárez, periodista de Marca que entrevistó a Luis Palma, le recordó aquel partido donde un joven Erling Haaland le marcaría a Honduras nueve goles en un Mundial sub 20.

“No me lo recuerde, que me enveneno yo solo. Podemos decir que fue una tragedia para nuestra selección y lo que era Honduras. Nos marcó, pero aquello me dio madurez. Tuve tiempo para ello”, explicó el jugador del Celtic.