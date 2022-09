Joseph Rosales no esconde su deseo de enfrentar a Messi y asegura que evitarán lesionarlo: “Estoy un poco nervioso”

Leo Messi sigue siendo el gran atractivo para el duelo amistoso ante Honduras. Lo admiraba por televisión y ahora lo tendrá frente a frente, un sueño que aún no se lo cree Joseph, jugador de Honduras e integrante del Minnesota United de la MLS.

Originario de Olancho, pero con sus pasos en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, el volante hondureño llegó al país para ponerse por primera vez a las órdenes de Diego Vázquez.

Tras una gran campaña en el CAI de Panamá y luego en la Selección Olímpica, ahora tendrá el sueño de poder vestir los colores de la H mayor y enfrentar a grandes estrellas del fútbol mundial.

¿Qué representa para ti ser considerado en la Selección?

Agradecido con Dios por estar en la Selección, siempre he dicho es un sueño poder representarla y estoy contento por ello.

¿En tu equipo estás siendo titular, Diego Vázquez debe darte la confianza?

El año pasado jugué seis partidos, pero fue por una lesión que venia trayendo, esta temporada he tenido más protagonismo, el profe ha confiado más en mí, me lo he ganado en los entrenamientos y en los partidos.