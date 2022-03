Romell Quioto sobre el cierre de la eliminatoria: “Vamos a tratar de sacar los nueve puntos y cerrar esto de la mejor manera”

“He tenido bastantes viajes estos días de partidos y para mí hubiera sido fácil decir que estoy cansado, pero aquí estoy. He venido en buenos momentos y porque no venir ahora”.

Romell Quioto ha tenido bastante participación con su equipo en torneos internacionales, pero asegura que su compromiso con el país no le permite decir no a la Bicolor.

Pese a no tener esperanzas de clasificar, el atacante hondureño se mentaliza que es momento de lavar la mala imagen en la que se encuentra posicionada la H.

Sobre los comentarios de la prensa panameña al mal momento de Honduras. “Eso es lo piensan ellos y se les respeta, pero nosotros vamos a ir allá a realizar nuestro partido, sacar el resultado y cerrar esto de la mejor manera”.

Y agrega: “Nosotros siempre le hemos tenido respeto a Panamá, no tenemos porque hablar mal de ellos, creo que ellos deberían de respetarnos”.

También aseguró que: “Nosotros trabajamos para ganar, que los resultados no se hayan dado, no quiere decir que a Panamá no vayamos a sacar un buen resultado”.

Quioto no cree que un rival sea más fácil que otro en este cierre de la eliminatoria. “Todos son complicados y vamos a prepararnos estos días para enfrentar los partidos de la mejor manera. Al final uno está acá porque él lo decide”.

Tras anotar con su equipo ante el Atlanta United, el catracho lamentó que lograron un mejor resultado. “Se me dio la oportunidad de anotar, pero no pudimos rescatar el partido y solo queda seguir trabajando”.